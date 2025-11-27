الأوراق المطلوبة.. خطوات الحصول على رخصة قيادة خاصة 2025 للمرة الأولى

يهتم الكثير من الأشخاص، بالرغبة في الحصول على رخصة القيادة الخاصة، الا أنه يفتقر الى المعلومات اللازمة لاستخراج الرخصة للمرة الأولى، ويسعى الى معرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لاستخراجها.

الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة 2025

تتمثل الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة القيادة 2025، فيما يلي:

ـ إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة طبق الأصل.

ـ نموذج 256 من إدارة المرور.

ـ صورة من شهادة التخرج والأصل حتى يتم الاطلاع عليها.

ـ الانتهاء من الكشف الطبي داخل إدارة المرور.

شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لأول مرة

للحصول على رخصة قيادة خاصة لأول مرة، يجب أن يستوفي المتقدم الشروط التالية:

ـ ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

ـ أن يكون لائقًا طبيًا وفقًا للكشف الطبي المعتمد.

ـ تقديم شهادة تعليمية (محو أمية كحد أدنى).

ـ اجتياز اختبار القيادة النظري والعملي.

ـ سداد جميع الرسوم والمخالفات إن وجدت.

خطوات التقديم على تجديد رخصة القيادة 2025

تتمثل خطوات التقديم على رخصة القيادة 2025، فيما يلي:

ـ الدخول على بوابة المرور التابعة لوزارة الداخلية.

ـ تقديم الإثباتات الشخصية لصاحب المركبة سواء كان ذلك من بطاقة الرقم القومي أو من خلال جواز السفر.

ـ تقديم صورة شخصية.

ـ تقديم صورة من رخصة السيارة المنتهية.

ـ تقديم نموذج 256 ليتم الحصول عليه من وحدة المرور.

ـ تقديم شهادة مخالفات تثبت عدم وجود مخالفات على الرخصة المنتهية.

حالات سحب رخصة القيادة 2025

تضمن قانون المرور رقم 66 قواعد المرور وآدابه، والتي من بينهم حالات سحب رخصة القيادة لمدة شهر، حيث تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة المخالفات التالية:

ـ السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة.

ـ قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

ـ يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر في حالات استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

ـ وقوف المركبة ليلا في الطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، واستعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.

ـ إذا ضُبطت المركبة مسيرة بغير لوحات معدنية، إو إذا كانت، تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور.

ـ في حالة عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية.

ـ في حالة تكرار ضبط قائد أي مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة، أو سمح بارتكابه فيها .