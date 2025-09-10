قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جديدة لعدوان إسرائيل على قطر: 10 طائرات حربية شاركت في العملية
تهديد علني من إسرائيل: لن نتوقف عن استهداف حمـ.ــاس مهما حدث
«أنا بحبك أوي وفاكرة نصايحك وجدعنتك معايا».. زينة تنعى عمرو ستين بكلمات مؤثرة
هجوم جديد بطائرات مُسيّرة على إحدى سفن «أسطول الصمود» بتونس
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 10-9-2025
حكم مُصاحبة أصدقاء السوء وعدم القدرة على الابتعاد .. أمين الفتوى يجيب
محلل رياضي: الهجوم على حسام حسن غير مُبرّر .. ونجاحاته تتحدّث عن نفسها
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025
مليون طن.. وزير الزراعة: توزيع 80% من الأسمدة خلال الموسم الزراعي الصيفي
انطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة
أوروبا على فوهة بركان .. بولندا تُسقط مُسيرات روسية وتغلق مطاراتها
حازم إمام يكشف رأيه في أداء مصر ويصف مباراة بوركينافاسو بـ«الفرصة الضائعة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025

رخصة
رخصة
مصطفي رجب

يبحث الكثير من المواطنين عن تجديد رخصة القيادة 2025 عبر محرك البحث العالمي جوجل؛ للوقوف على طريقة وخطوات تجديد رخصة القيادة.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة للقراء؛ لمعرفة كل المعلومات عن استخراج رخصة القيادة 2025.

تجديد رخصة القيادة 2025

تتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة 2025، ضرورة استيفاء صورة ضوئية من رخصة القيادة المنتهية، وكذا شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات من نيابة المرور، ونموذج 256 مرور، ثم دفع الرسوم المطلوبة واستكمال خطوات تجديد رخصة القيادة في المرور المختص.

يمكن استخراج رخصة قيادة 2025 وتجديدها من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، وذلك في خطوات بسيطة عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى الصفة واستكمال الخطوات من خدمات المرور.
 

أوراق استخراج رخصة القيادة 2025

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة خاصة 2025 صورة من بطاقة الرقم القومي واطلاع الموظف على الأصل، وصورة من شهادة التخرج وإطلاع المختص على الأصل في المرور، وشراء نموذج 256 مرور من وحدة المرور وشهادتين باطنة ونظر من مستشفى حكومي أو المرور.

وتتضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2025، تقديم صور شخصية حديثة وواضحة مقاس 4*6 وتقديم أصل شهادات الكشف الطبي الخاصة بأمراض الباطنة وكذا النظر واجتياز اختبارات الإشارات والقيادة ودفع الرسوم المقررة للحصول على الرخصة.

وعن شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 يتوجب ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة خاصة عن 18 عاما ميلاديا، وأن يتوجه طالب استخراج رخصة القيادة الخاصة إلى وحدة المرور التابع لها في بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

رسوم استخراج رخصة القيادة 2025

وعن تكلفة ورسوم استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 فيجب دفع مبلغ 105 جنيهات رسوم استمارة البيانات، و480 جنيها قيمة رسوم الكشف الطبي وفصيلة الدم، و615 جنيها رسوم ضريبة رخصة القيادة ورسوم التأمين وتنمية موارد الدولة، و60 جنيها قيمة رسوم ملف وحافظة رخصة القيادة الجديدة.

وأعلنت وزارة الداخلية عن أن رخصة القيادة تسري لمدة 10 سنوات من تاريخ الإصدار، حيث يتطلب استخراج رخصة قيادة خاصة 2024، استيفاء فصيلة دم من المرور وأن يكون المتقدم له درجة تعليمية أو محو أمية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يجتاز المتقدم اختبار القيادة والاشارات وألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا.

حالات سحب رخصة القيادة 2025

تضمن قانون المرور رقم 66 قواعد المرور وآدابه، والتي من بينهم حالات سحب رخصة القيادة لمدة شهر، حيث تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما إذا ارتكب قائد المركبة مخالفات السماح بوجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة، أو قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك حتى ولو كان عدم استعمال الأنوار يرجع إلى عدم صلاحيتها أو عدم وجودها بالمركبة.

كما يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر؛ في حالات استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها، وكذلك وقوف المركبة ليلا في الطريق في الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة، واستعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.

رخصة القيادة استخراج رخصة رخصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

صورة من التدريبات

تدريبات عسكرية واسعة.. قطر ترد ميدانيا على الهجوم الإسرائيلي في قلب الدوحة| صور

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة في أسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 10-9-2025

محافظ المنيا يفتتح المعرض

يضم 40 عارضاً و30 جناحاً .. محافظ المنيا يفتتح معرض «أهلاً مدارس 2025» بتخفيضات تصل لـ 30%

رعاية بورسعيد الصحية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة بورفؤاد بزيادة ٦ أسرة

زيادة الطاقة الاستيعابية للعناية المركزة بمستشفى الحياة ببورفؤاد إلى 104 أسِرّة | صور

بالصور

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

تقلصات العضلات .. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج والوقاية

ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟
ما هي تقلصات العضلات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق؟.. فوائد غير مُتوقعة تعرّف عليها

فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا
فوائد غير متوقعة لتناول البرقوق يوميا

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد