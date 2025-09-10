اعترفوا بـ 6 وقائع .. تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بـ15 مايو

قرّرت جهات التحقيق تجديد حبس 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة"، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة بدائرة قسم شرطة 15 مايو، لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بنفس الأسلوب.

واعترف المتهمون بارتكاب 6 وقائع سرقة بالطريقة ذاتها، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.