إخلاء سبيل المتهم بإدارته كيانًا تعليميًا «بدون ترخيص» في القاهرة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إخلاء سبيل شخص متهم بإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين علي ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين ، والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات المختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.