رئيس محكمة النقض يترأس الجمعية العامة للمحكمة ويثني على جهود القضاة

عقدت محكمة النقض جمعيتها العامة برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى.

استهل أعمال الجمعية بكلمة ترحيبية، شكر فيها قضاة المحكمة على جهودهم الملموسة خلال العام القضائي المنصرم.



وأشاد بالتطورات الملحوظة في عمل المحكمة، مشيرًا إلى زيادة معدلات الفصل في الطعون وتقليص مدة نظرها، مما خفّف الأعباء عن المتقاضين وساهم في تحقيق العدالة الناجزة . كما ثمن جهود تطوير أساليب العمل عبر استخدام أحدث التقنيات، مما يُيسّر حفظ الوثائق ويبسّط الإجراءات القضائية والإدارية.



كما أثنى رئيس محكمة النقض على بروتوكول التعاون المُبرم مع وزارة الاتصالات، والذي أطلق خدمة الاستعلام عن الطعون عبر منصة "مصر الرقمية"، بالإضافة إلى تطوير المنصة التعليمية للتدريب عن بُعد لأعضاء الهيئات القضائية وتحديث المكتبة الإلكترونية.



وفي ختام كلمته، أكد عزمه على الاستمرار في تعزيز سرعة الفصل في الطعون، وحثّ القضاة على مواصلة أداء رسالتهم في خدمة العدالة بإخلاص ، مؤكدًا على أن محكمة النقض هي حصن للعدالة ومصدر للمبادئ القانونية.

وفي نهاية أعمال الجمعية العامة وجه سيادته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية- على دعمه المستمر لاستقلال القضاء.