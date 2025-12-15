دبلة وزنها جرام.. أي صاغة: ممكن الشاب يشتري شبكة بـ15 ألف جنيه

أكد سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة أي صاغة، أن هناك ارتفاعات في أسعار الذهب داخل الأسواق المحلية.

وقال سعيد إمبابي في مداخلة هاتفية على قناة “ الحدث اليوم”: "عيار 18 بـ 4940 جنيه أما عيار 21 قد يصل لـ 6000 جنيه بالمصنعية".

وتابع سعيد إمبابي:" الشباب المقبلين على الزواج يمكنهم شراء دبلة وزنها جرام ومحبس وزنه جرام وممكن الشاب يشتري شبكة بـ 15 ألف جنيه ".

وأكمل سعيد إمبابي :" في بعض الأحيان يكون هناك حالات فردية تقوم بغش جنيهات الذهب والبعض يقوم بصناعة جنيهات ذهب عيارها غير سليم ولكن هذا الامر حالات فردية ليست منتشرة ".