قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرياضة: تنسيق كامل مع وزارة الإسكان لإيجاد حلول لأزمة أرض الزمالك
أشاد به ترامب.. من هو أحمد الأحمد بطل التصدي لهجوم سيدني؟
تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى
هند صبري تتصدر ترنيد مؤشر البحث جوجل لهذا السبب
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 15 ديسمبر 2025
أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد أمر ضبطه وإحضاره للتعدي عليها
توروب يفاضل بين الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا
عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة
سعر الذهب الآن في مصر.. أفضل وقت لشراء عيار 21
علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء
مكتبة الإسكندرية تشهد حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مسابقة الرسم "عالم خيال"
تقديم المتهم بابتزاز أميرة الذهب بفيديوهات فاضحة للمحاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الصعود مدعومة بالارتفاع العالمي واستقرار سوق الصرف

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي أداءً إيجابيًا مع انطلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة باستمرار الصعود في أسعار الذهب العالمية، حيث تتداول أونصة الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نحو سبعة أسابيع، ما عزز الزخم الصاعد للذهب المحلي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وافتتح الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند مستوى 5785 جنيهًا للجرام، ليستقر عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك عقب ارتفاعه خلال جلسة أمس بنحو 5 جنيهات، بعدما أغلق عند 5745 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر افتتاح بلغ 5740 جنيهًا.

ونجح الذهب المحلي في الحفاظ على المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي، مواصلًا اكتساب المزيد من الزخم الإيجابي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ليقترب تدريجيًا من مستوى 5800 جنيه للجرام، في ظل تحسن معنويات السوق.

ويظل العامل الرئيسي المؤثر في حركة أسعار الذهب محليًا هو التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، ما قلل من تأثيره على تسعير الذهب داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وساهم الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر في دعم استقرار تسعير الذهب، والحد من أي تحركات سعرية حادة، ليبقى الاعتماد الأساسي في تحديد الاتجاه السعري مرتبطًا بحركة الذهب العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من استمرار التوقعات باتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، إلى جانب تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وضعف أداء الدولار، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.

وواصل الذهب العالمي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند 4353 دولارًا للأونصة، ليستكمل مساره الصاعد مع بداية الأسبوع الجاري، وهو ما دفع مؤشرات الزخم إلى مناطق التشبع الشرائي.

أما محليًا، فقد واصل الذهب عيار 21 اكتساب زخم إيجابي منذ الأسبوع الماضي، محافظًا على استقراره فوق مستوى 5750 جنيهًا للجرام، قبل أن يتلقى دعمًا قويًا مع انطلاق تعاملات اليوم، ليفتتح الجلسة عند 5785 جنيهًا للجرام، مدعومًا بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية واستقرار سوق الصرف المحلي.


 

أسعار الذهب في السوق المحلي أسعار الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

نتنياهو وترامب

خرق لاتفاق غزة.. غضب في البيت الأبيض من نتنياهو بعد اغتيال رائد سعد

ملك البحرين ورئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي يهنئ مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني

وزير الخارجية

وزير الخارجية يلتقي الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج

بالصور

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

علاج نزلات البرد خلال 24 ساعة .. أخطاء شائعة تؤخر الشفاء

خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة
خطوات سريعة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

رسمياً.. هل رأس السنة 2026 إجازة رسمية؟

إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026
إجازة رأس السنة 2026

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد