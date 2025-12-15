أسعار الذهب تواصل الصعود مدعومة بالارتفاع العالمي واستقرار سوق الصرف

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي أداءً إيجابيًا مع انطلاق تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة باستمرار الصعود في أسعار الذهب العالمية، حيث تتداول أونصة الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها منذ نحو سبعة أسابيع، ما عزز الزخم الصاعد للذهب المحلي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وافتتح الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند مستوى 5785 جنيهًا للجرام، ليستقر عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، وذلك عقب ارتفاعه خلال جلسة أمس بنحو 5 جنيهات، بعدما أغلق عند 5745 جنيهًا للجرام مقارنة بسعر افتتاح بلغ 5740 جنيهًا.

ونجح الذهب المحلي في الحفاظ على المكاسب التي حققها خلال الأسبوع الماضي، مواصلًا اكتساب المزيد من الزخم الإيجابي مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري، ليقترب تدريجيًا من مستوى 5800 جنيه للجرام، في ظل تحسن معنويات السوق.

ويظل العامل الرئيسي المؤثر في حركة أسعار الذهب محليًا هو التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمية، خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك، ما قلل من تأثيره على تسعير الذهب داخل السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

وساهم الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر في دعم استقرار تسعير الذهب، والحد من أي تحركات سعرية حادة، ليبقى الاعتماد الأساسي في تحديد الاتجاه السعري مرتبطًا بحركة الذهب العالمية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات الأسبوع بدعم من استمرار التوقعات باتجاه البنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، إلى جانب تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية وضعف أداء الدولار، ما عزز جاذبية المعدن النفيس.

وواصل الذهب العالمي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، بعدما سجل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند 4353 دولارًا للأونصة، ليستكمل مساره الصاعد مع بداية الأسبوع الجاري، وهو ما دفع مؤشرات الزخم إلى مناطق التشبع الشرائي.

أما محليًا، فقد واصل الذهب عيار 21 اكتساب زخم إيجابي منذ الأسبوع الماضي، محافظًا على استقراره فوق مستوى 5750 جنيهًا للجرام، قبل أن يتلقى دعمًا قويًا مع انطلاق تعاملات اليوم، ليفتتح الجلسة عند 5785 جنيهًا للجرام، مدعومًا بالأداء الإيجابي للأسواق العالمية واستقرار سوق الصرف المحلي.



