طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية
في تصريح لـ صدى البلد: وزير الكهرباء يكشف حقيقة زيادة الأسعار
أمين عام مكتب الإفتاء بسلطنة عمان: الفتوى بيان لما جاء به الإسلام من عدلٍ ورحمة
أسعار شرائح الكهرباء.. مفاجأة سارة من الحكومة للمصريين| تفاصيل
ما هو سر غياب عادل إمام عن حضور جنازة شقيقته .. هل الزعيم مريض؟
ملك الأردن: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية
خبير لغة جسد يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مستقبل صلاح مع ليفربول
بعد أزمة أرض أكتوبر.. أحمد سليمان: حاسبونا إن اخطأنا واتركوا الكيان
رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة
بالدوحة.. رئيس صندوق التنمية الحضرية يستعرض التجربة المصرية في تطوير المناطق غير الآمنة
تولوكا يفوز على تيجريس ويتوج بالدوري المكسيكي للمرة الثانية على التوالي
اقتصاد

الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مدعومةً بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما استقرت أسعار الفضة بعد تسجيلها مستوى قياسياً خلال الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% ليصل إلى 4328.73 دولاراً للأونصة، بعدما لامس يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر.

وبذلك تكون مكاسب الذهب قد تجاوزت 64% منذ بداية العام، محققاً عدداً من الأرقام القياسية، ما يجعله من بين أفضل الأصول أداءً في عام 2025.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 4359.50 دولاراً للأونصة اليوم الاثنين.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف، الأمر الذي عزز جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

وكان الفدرالي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذراً حيال تنفيذ مزيد من التخفيضات، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وعدم وضوح آفاق سوق العمل.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفدرالي، عارضا خفض معدلات الفائدة، إن التضخم لا يزال مرتفعاً بما لا يبرر تقليص تكاليف الاقتراض، مشيرين إلى نقص البيانات الرسمية الحديثة المتعلقة بوتيرة ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون حالياً تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة خلال العام المقبل، فيما قد يوفر تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، إشارات إضافية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وعادةً ما تميل الأصول التي لا تدرّ عائداً، مثل الذهب، إلى تحقيق مكاسب في بيئة تتسم بانخفاض معدلات الفائدة.

أسعار الفضة
 

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولاراً للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسياً بلغ 64.64 دولاراً يوم الجمعة، قبل أن تغلق على تراجع حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% خلال الأسبوع الماضي، لترتفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%، بدعم من انخفاض المخزونات، وقوة الطلب الصناعي، وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

في المقابل، تراجع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولاراً، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولاراً للأونصة.

الذهب سعر الذهب اسعار الذهب الذهب بالمصنعية الذهب بدون مصنعية عيار 21

