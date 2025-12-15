قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. الوطنية للانتخابات تعلن الفئات العمرية الأعلى تصويتا في "مجلس النواب"
تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق
رسميًا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين
الوطنية للانتخابات: نفتخر بوعي الناخب المصري
ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟.. الإفتاء: البلاء محبة من الله لرفع درجة عبده
بدء مؤتمر الهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج على 55 دائرة بانتخابات مجلس النواب
3 سنوات من الإصرار.. فتاة صماء تجتاز امتحانات محو الأمية بقنا
أحمد الأحمدي| قصة بطل حطم الصورة الذهنية المغلوطة عن الإسلام في الغرب.. ما القصة؟
الإدارية العليا: رفض 26 طعنًا على نتائج الدوائر الـ19 بانتخابات مجلس النواب
منع استخدام الليزر بكل أنواعها في المدرجات خلال كأس أمم أفريقيا 2025
تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير
علي جمعة عن سر ضياع الأمة: قلة العلم سبب الورطة اللي إحنا فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 15 ديسمبر 2025

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 15 ديسمبر 2025
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 15 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بدون مصنعية .. يواصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن وأداة ادخار رئيسية في السوق المصرية، إذ يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 بمتابعة يومية دقيقة من المستثمرين والمقبلين على الزواج وأصحاب المدخرات، بوصفه العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في محلات الصاغة، ومع حلول الاثنين 15 ديسمبر 2025 اتجهت أنظار المواطنين إلى حركة البيع والشراء لرصد أي تغيرات مؤثرة على قرارات الشراء أو الادخار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

واقرأ أيضًا:

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا للبيع و6531.5 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6013.25 جنيهًا للبيع و5987.25 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5740 جنيهًا للبيع و5715 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 4920 جنيهًا للبيع و4898.5 جنيهًا للشراء.

تفاصيل أسعار الأعيرة الأقل تداولًا

واصلت الأعيرة الأقل تداولًا تسجيل مستويات سعرية متماشية مع حركة السوق، إذ بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3826.75 جنيهًا للبيع و3810 جنيهات للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3280 جنيهًا للبيع و3265.75 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 9 إلى نحو 2460 جنيهًا للبيع و2449.25 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس التوازن بين العرض والطلب في مختلف شرائح المستهلكين.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم نحو 45920 جنيهًا للبيع و45720 جنيهًا للشراء، متأثرًا مباشرة بسعر جرام الذهب عيار 21، في الوقت الذي بلغ فيه سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4345.81 دولارًا للبيع و4345.44 دولارًا للشراء، ما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية للمعادن النفيسة.

العوامل العالمية المؤثرة في سعر الذهب

تأثر سعر الذهب عالميًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أقر الخميس الماضي خفض معدلات الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75% بدلًا من 4%، وهو الخفض السادس منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد آخر خفض للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، الأمر الذي عزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة والدولار.

مصنعية الذهب اليوم في مصر

تتراوح أسعار مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة المصرية بين 30 و65 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع العيار وطبيعة المشغولات الذهبية، وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للمستهلك من محل صاغة إلى آخر وفقًا لجودة التصميم وتكلفة التشغيل.

فروق العيارات وتأثيرها على السعر

يرتبط سعر الذهب ارتباطًا مباشرًا بنسبة المعادن المضافة إلى الذهب الخالص، فكلما زادت نسبة هذه المعادن انخفض القيراط، وهو ما يفسر الفروق السعرية بين الأعيرة المختلفة، وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة قياس أساسية لوزن السبائك والحلي الذهبية في الأسواق العالمية، ما يجعلها مرجعًا مهمًا في تحديد الأسعار محليًا.

الذهب يواصل الارتفاع مع تجدد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي

نظرة مستقبلية لحركة أسعار الذهب

يراقب المتعاملون في السوق المصرية تطورات أسعار الذهب باهتمام بالغ خلال الفترة الآتية، في ظل استمرار تأثير القرارات النقدية العالمية على حركة المعدن النفيس، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، وهو ما يجعل متابعة سعر جرام الذهب عيار 21 أمرًا ضروريًا لكل من يسعى إلى الشراء أو الاستثمار في الذهب خلال المرحلة الحالية.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الاثنين 15 ديسمبر 2025 سعر الذهب في محلات الصاغة سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أونصة الذهب عالميًا مصنعية الذهب في مصر أسعار الذهب بيع وشراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

جدول امتحانات نصف العام 2026

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

ترشيحاتنا

شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز يوجّه رسالة غامضة: صلوا الأرحام واتعلموا من اللي فات

نجلاء بدر

نجلاء بدر: ثم يعوضك الله كأنك لم تخسر شيئا

نهال طايل

فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

بالصور

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟خرافات شائعة واستشارى توضح

هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟
هل يمكن زيادة فرص إنجاب توأم طبيعيًا؟

مشروبات سحرية تذيب البلغم وتنظف الصدر في الشتاء

مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء
مشروب عجيب يذيب البلغم وينظف الصدر في الشتاء

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع
فوائد الزبيب للأطفال.. صحة أفضل ونمو أسرع

التهاب الحلق في الشتاء.. متى يكون بسيطًا ومتى يحتاج تدخلًا طبيًا؟

التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء
التهاب الحلق في الشتاء

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

المزيد