سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر الاثنين 15 ديسمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بدون مصنعية .. يواصل الذهب ترسيخ مكانته كملاذ آمن وأداة ادخار رئيسية في السوق المصرية، إذ يحظى سعر جرام الذهب عيار 21 بمتابعة يومية دقيقة من المستثمرين والمقبلين على الزواج وأصحاب المدخرات، بوصفه العيار الأكثر تداولًا وانتشارًا في محلات الصاغة، ومع حلول الاثنين 15 ديسمبر 2025 اتجهت أنظار المواطنين إلى حركة البيع والشراء لرصد أي تغيرات مؤثرة على قرارات الشراء أو الادخار في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6560 جنيهًا للبيع و6531.5 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 6013.25 جنيهًا للبيع و5987.25 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا نحو 5740 جنيهًا للبيع و5715 جنيهًا للشراء، في حين وصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 4920 جنيهًا للبيع و4898.5 جنيهًا للشراء.

تفاصيل أسعار الأعيرة الأقل تداولًا

واصلت الأعيرة الأقل تداولًا تسجيل مستويات سعرية متماشية مع حركة السوق، إذ بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3826.75 جنيهًا للبيع و3810 جنيهات للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 3280 جنيهًا للبيع و3265.75 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 9 إلى نحو 2460 جنيهًا للبيع و2449.25 جنيهًا للشراء، وهو ما يعكس التوازن بين العرض والطلب في مختلف شرائح المستهلكين.

سعر الجنيه الذهب وأونصة الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم نحو 45920 جنيهًا للبيع و45720 جنيهًا للشراء، متأثرًا مباشرة بسعر جرام الذهب عيار 21، في الوقت الذي بلغ فيه سعر أونصة الذهب عالميًا نحو 4345.81 دولارًا للبيع و4345.44 دولارًا للشراء، ما يعكس حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية للمعادن النفيسة.

العوامل العالمية المؤثرة في سعر الذهب

تأثر سعر الذهب عالميًا بقرار البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أقر الخميس الماضي خفض معدلات الفائدة الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75% بدلًا من 4%، وهو الخفض السادس منذ بدء سياسة التيسير النقدي، بعد آخر خفض للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024، الأمر الذي عزز من جاذبية الذهب كأداة تحوط في مواجهة تقلبات أسعار الفائدة والدولار.

مصنعية الذهب اليوم في مصر

تتراوح أسعار مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة المصرية بين 30 و65 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع العيار وطبيعة المشغولات الذهبية، وتمثل المصنعية عادة نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وهو ما يؤدي إلى اختلاف السعر النهائي للمستهلك من محل صاغة إلى آخر وفقًا لجودة التصميم وتكلفة التشغيل.

فروق العيارات وتأثيرها على السعر

يرتبط سعر الذهب ارتباطًا مباشرًا بنسبة المعادن المضافة إلى الذهب الخالص، فكلما زادت نسبة هذه المعادن انخفض القيراط، وهو ما يفسر الفروق السعرية بين الأعيرة المختلفة، وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرام كوحدة قياس أساسية لوزن السبائك والحلي الذهبية في الأسواق العالمية، ما يجعلها مرجعًا مهمًا في تحديد الأسعار محليًا.

نظرة مستقبلية لحركة أسعار الذهب

يراقب المتعاملون في السوق المصرية تطورات أسعار الذهب باهتمام بالغ خلال الفترة الآتية، في ظل استمرار تأثير القرارات النقدية العالمية على حركة المعدن النفيس، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلي، وهو ما يجعل متابعة سعر جرام الذهب عيار 21 أمرًا ضروريًا لكل من يسعى إلى الشراء أو الاستثمار في الذهب خلال المرحلة الحالية.