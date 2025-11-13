قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: ترامب يوقّع قانوناً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة
الشتاء يفاجئ بورسعيد.. الأمطار تغرق شوارع الشرق والعرب وبور فؤاد
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
حوادث

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025.. الخطوات والطريقة

أحمد مهدي

يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات وطريقة استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، ويرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة الدراجات النارية.

استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

حددت وزارة الداخلية شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وجاء ضمنها:

1- ألا يقل سن المتقدم للحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية عن سن 18 عاما.

2- أن يكون المتقدم للحصول على الرخصة لائقا صحيا لقيادة موتوسيكل.

3- أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي أو جنحة.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج رخصة الموتوسيكل

  1. بطاقة رقم قومي أو جواز سفر
  2. شهادتي الباطنة والنظر
  3. شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية

مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

وعن مستندات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، يتوجب شراء نموذج 265 مرور من وحدة المرور، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي والشهادة الدراسية، وأيضا الشهادات الطبية، واجتياز الاختبارات الشفوية والعملية، ومنها اختبار القيادة، وفي حالة الرسوب؛ يتم الإعادة بعد 3 أشهر.

شروط استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

  1. ألا يقل السن عن 18 عاما
  2. أن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو أمية
  3. ألا يكون المتقدم متعاطيا للمخدرات أو الكحوليات
  4. أن يكون لائقا صحيا
  5. عدم وجود إعاقة ذهنية أو ضعفا بالنظر
  6. عدم وجود حكم قضائي في جناية أو جنحة
رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025

أوضحت وزارة الداخلية برسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025، وهي دفع مبلغ 35 جنيها ثمن حافظة استخراج رخصة القيادة، و150 جنيها رسوم كشف طبي وشهادات طبية، و50 جنيها رسوم اختبار إشارات داخل وحدة المرور، و30 جنيها رسوم نموذج 256 مرور، و20 جنيها شهادة براءة ذمة وضريبة بـ 250 جنيها، ثم استلام الرخصة في النهاية.

غرامة قيادة دراجة نارية دون رخصة 

وعن غرامة القيادة دون رخصة، حدد قانون المرور الجديد مخالفة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث حدد القانون غرامة 1000 جنيه في حالة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث يتوجب استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025 وفقا للخطوات والإجراءات المذكورة.

رخصة قيادة دراجة دراجة نارية 2025 استخراج رخصة الدراجات النارية رخصة قيادة دراجة نارية

