نجل زوجها.. أمن قنا يكشف غموض مصرع ربة منزل بطلق خرطوش

كشفت أجهزة الأمن بقنا غموض جثة ربة منزل عثر عليها مصابة بطلقات خرطوش داخل منزلها بقرية عزبة البوصة بمركز أبوتشت شمال قنا.



وتبين من التحريات أن م. س. نجل زوج المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، حيث نشبت بينهما خلافات أسرية تطورت إلى استخدام سلاح نارى وإنهاء حياتها.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل بطلق ناري بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.