ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك فى شارع بقنا

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بإنهاء حياة سائق توك توك بعدة طعنات فى أحد شوارع مدينة قفط جنوب قنا.

وتبين أن المتهم يعانى من مرض نفسى وكان المجنى عليه يعطف عليه دائما، إلا أنه سدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال.

كما تبين أن المجنى عليه، أب لطفلين وتوفيت زوجته منذ شهرين، ويقيم بمدينة قفط، ويتمتع بعلاقات جيدة بالأهالى.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب بطعنات قاتلة خلال قيادته توك توك بوسط مدينة قفط.

بالانتقال والفحص تبين مصرع محمود شعبان سائق توك توك ٣٠ عاما، بعدة طعنات متفرقة بالجسم، سددها له مريض نفسى وفر هارباً.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

