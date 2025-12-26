العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة

جسدت العاصمة الجديدة مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا، يجمع بين حي المال والأعمال، والأحياء السكنية الحديثة التي توفر آلاف الوحدات بمختلف المساحات، إلى جانب شبكة واسعة من الخدمات التعليمية والاجتماعية والدينية، ومكاتب الخدمات الحكومية لتلبية احتياجات السكان كافة بشكل سلس وميسر.

رؤية الدولة المصرية في التخطيط العمراني المستدام

ويُظهر هذا التنسيق بين البنية العمرانية والخدمات رؤية الدولة المصرية في التخطيط العمراني المستدام، ويعزز مكانة العاصمة الجديدة كمدينة للمستقبل، تجمع بين جودة الحياة والفرص التنموية الشاملة.



