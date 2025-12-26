قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

ورد سؤال إلى د. عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بـ الأزهر الشريف يقول صاحبه: «نسمع بين الحين والآخر عن قصص الاعتداء على الأطفال، ونريد أن نعرف ما عقوبة من يفعل ذلك؟».

وأجاب د. لاشين عبر صفحته الرسمية قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وقد روت كتب السنة عنه قوله: (اقتلوا الفاعل والمفعول به).

وتابع عضو لجنة الفتوى بالأزهر: إن الطهر والنقاء والعفة والشرف والفضيلة هي السمات الأصيلة للمجتمع الرباني الفاضل، وقد أثنى القرآن الكريم على الذين يحفظون فروجهم من العبث بأعراض الناس، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.

وأوضح د. عطية لاشين أن الاعتداء على الأطفال والعبث بأعراضهم ليس جريمة عادية، بل هو جريمة شنيعة تخالف الفطرة السليمة والنواميس الكونية، فضلًا عما تتضمنه من قتل للبراءة، وانتهاك للكرامة الإنسانية، واعتداء صارخ على حرمة النفس التي كرمها الله.

وبشأن واقعة السؤال، بيّن عضو لجنة الفتوى أن العقوبة تختلف باختلاف ظروف وملابسات كل جريمة، موضحًا ذلك على النحو التالي:

أولًا: إذا كانت الجريمة مصحوبة بالتهديد والوعيد والتخويف، أو وقعت تحت تهديد السلاح، أو كان للمعتدي سلطة أدبية أو معنوية على المعتدى عليه، أو كان المعتدي من العائدين إلى الإجرام وله إلف وعادة في هذا الفعل، فإن هذه الحالة تُعد إفسادًا في الأرض وحرابة للمؤمنين، وحينئذٍ يجيز الشرع الحكيم توقيع أقصى العقوبات، وهي القتل، ولا مانع من أن يكون بعد القتل صلبٌ للمعتدي؛ ردعًا له ولأمثاله.

ثانيًا: إذا لم تكن الجريمة مصحوبة بما سبق ذكره، فإن العقوبة الشرعية في جريمة اللواط مختلف فيها بين أهل العلم؛ فمنهم من ألحقها بعقوبة الزنا، فإن كان الفاعل محصنًا، أي متزوجًا أو سبق له الزواج، فعقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان غير متزوج فعقوبته الجلد مائة جلدة وتغريبه عامًا عن مكان ارتكاب الجريمة.

وأشار د. لاشين إلى أن فريقًا من أهل العلم يرى أن عقوبة من ارتكب هذا الفعل الشنيع وقتل براءة الأطفال هي القتل مطلقًا، سواء كان محصنًا أو غير محصن، استنادًا إلى حديث النبي : (اقتلوا الفاعل).

كما أوضح أن فريقًا ثالثًا من العلماء ذهب إلى أن يُلقى الجاني من مكان مرتفع، فإن أدى ذلك إلى موته كان ذلك هو الحد المقرر عليه.

واختتم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أنه في مثل هذه الجرائم البشعة يرى وجوب تطبيق أقسى العقوبات الشرعية التي جاء بها الشرع الحكيم، نظرًا لفداحة هذا الجرم وشناعته، ولما يترتب عليه من آثار خطيرة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتجعل الناس غير مطمئنين على أطفالهم، وهم أبرأ عناصر المجتمع وأحقهم بالحماية والرعاية.
 

لجنة الفتوى العقوبة الشرعية للمعتدي على الأطفال الاعتداء على الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

اوقاف بني سويف

أوقاف بني سويف: المديرية تولي عناية خاصة بكتاتيب تحفيظ القرآن

مشاركة محافظ الاسكندرية في احتفالات عيد الميلاد

تفاصيل مشاركة محافظ الإسكندرية في احتفالات عيد الميلاد المجيد

بالصور

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرومي

لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك
لاحتفال الكريسماس.. طريقة تحضير الديك الرمى على سفرتك

سيرين عبد النور تحتفل بالكريسماس بفستان أحمر

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد