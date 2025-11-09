أخبار قنا: تغيير اسم جنوب الوادي لـ«جامعة قنا» في قاعدة بيانات Scopus العالمية.. وشاب يُنهي حياة ابن عمه داخل مسجد

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تغيير اسم جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بياناتScopus العالمية، والمحافظ يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة على هامش مهرجان الفنون، وحالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث، وشاب ينهى حياة ابن عمه داخل المسجد بقرية قرقطان.





تغيير اسم جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بياناتScopus العالمية

أعلن رئيس جامعة قنا، عن اعتماد قاعدة بيانات سكوبس تغيير اسم الجامعة رسميًا في قاعدة البيانات العالمية Scopus، والذى يعد من أبرز قواعد البيانات المتخصصة في فهرسة الإنتاج البحثي والأكاديمي على مستوى العالم.



وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن هذا التغيير يأتى في إطار خطة الجامعة لتحديث هويتها المؤسسية وتوحيد اسمها مع موقعها الجغرافي بمحافظة قنا، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.







على هامش مهرجان الفنون.. محافظ قنا يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض حرف التكتلات الاقتصادية بساحة معبد دندرة الأثري، وذلك في خطوة تعكس جهود المحافظة في دعم الصناعات والحرف التراثية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلى، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع محافظ قنا، على أبرز منتجات تكتل صناعة خشب السرسوع المعروف بدقته العالية في إنتاج التحف الخشبية، وتكتل الخزف الذي يجسد ملامح التراث المحلي من خلال التماثيل والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة المصرية الأصيلة، وتكتل الجريد الذي يعتمد على سعف النخيل في صناعة المنتجات المنزلية من كراسي وأَسِرّة وأدوات تقليدية.

حالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث

شهدت فعاليات اليوم الأخير لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية حالة روحية جمعت بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية، خلال العروض التى شهدها دير الأنبا بستناؤوس.



تضمنت فعاليات الحفل عرض لفرقة شماسة مدرسة الشهيد اسطفانوس للسماشة بنقادة، فريق أبناء برية الأساس بقيادة انطونيس لطفى، قدمت ميدلى ترانيم تراث، واه ياعبد الودود، الحلوة قامت تعجن، أغنية فرعونية فى مهابة ايزيس، الحان كنائيسية مع ابتهالات إسلامية ياملاك السلام، حلوة بلادى السمرة، ميدلى جماعى "صوت بلادى، رجالة يابلادى، لك يامصر السلام، احلف بسماها وترابها.





أنهى حياته داخل المسجد .. مصرع معلم بضربات شوم من ابن عمه بقنا

لقى معلم مصرعه متأثراً بضربات شوم وجهها له ابن عمه أثناء تواجده داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة.

