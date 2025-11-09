قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لقطات من مران الزمالك الختامي استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر |شاهد
بعد زيادتها لـ 1500 جنيه .. طريقة الاستفادة من منحة العمالة غير المُنتظمة 2025
دعماً لمحدودي الدخل.. 70 مليون زجاجة زيت مُدعّمة على بطاقات التموين بسعر 27 جنيهًا |فيديو
أجواء استثنائية.. نجوم الأهلي يُوجّهون رسالة شكر لـ الإمارات قبل نهائي السوبر المصري
استمرار الصمت الدولي يُضاعف الكارثة.. مسئول بدارفور: المتمردون يقومون باحتلال استيطاني في السودان
عزة مصطفى: احنا محتاجين أحزاب جديدة ومؤثرة في الشارع
تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان
بالأسماء.. مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية
عمرو الحديدي: الأهلي يفتقد لتواجد إمام عاشور.. و«القمة» تكتب دائمًا شهادة ميلاد العديد من النجوم
نادر العشري: مباراة الأهلي فرصة كبيرة لـ«عبدالرؤوف».. والعامل البدني سيحسم المواجهة
رؤية مُعاصرة.. عمرو يوسف: «السلم والثعبان 2» مرجع للعلاقات العاطفية |فيديو
باسم مرسي: 4 لاعبين كبار في الزمالك رفضوا عودتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: تغيير اسم جنوب الوادي لـ«جامعة قنا» في قاعدة بيانات Scopus العالمية.. وشاب يُنهي حياة ابن عمه داخل مسجد

مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تغيير اسم جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بياناتScopus العالمية، والمحافظ يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة على هامش مهرجان الفنون، وحالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث، وشاب ينهى حياة ابن عمه داخل المسجد بقرية قرقطان.

 

تغيير اسم جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بياناتScopus العالمية

أعلن رئيس جامعة قنا، عن اعتماد قاعدة بيانات سكوبس تغيير اسم الجامعة رسميًا في قاعدة البيانات العالمية Scopus، والذى يعد من أبرز قواعد البيانات المتخصصة في فهرسة الإنتاج البحثي والأكاديمي على مستوى العالم.
 

وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن هذا التغيير يأتى في إطار خطة الجامعة لتحديث هويتها المؤسسية وتوحيد اسمها مع موقعها الجغرافي بمحافظة قنا، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا. 
 


 

على هامش مهرجان الفنون.. محافظ قنا يفتتح معرض التكتلات الاقتصادية بمعبد دندرة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض حرف التكتلات الاقتصادية بساحة معبد دندرة الأثري، وذلك في خطوة تعكس جهود المحافظة في دعم الصناعات والحرف التراثية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وفتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتها، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلى، وذلك علي هامش فعاليات مهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

واطلع محافظ قنا، على أبرز منتجات تكتل صناعة خشب السرسوع المعروف بدقته العالية في إنتاج التحف الخشبية، وتكتل الخزف الذي يجسد ملامح التراث المحلي من خلال التماثيل والأعمال الفنية المستوحاة من البيئة المصرية الأصيلة، وتكتل الجريد الذي يعتمد على سعف النخيل في صناعة المنتجات المنزلية من كراسي وأَسِرّة وأدوات تقليدية.

حالة روحية بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية بمهرجان قنا للفنون والتراث

شهدت فعاليات اليوم الأخير لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية حالة روحية جمعت بين الإنشاد الدينى والترانيم الكنسية، خلال العروض التى شهدها دير الأنبا بستناؤوس.
 

تضمنت فعاليات الحفل عرض لفرقة شماسة مدرسة الشهيد اسطفانوس للسماشة بنقادة، فريق أبناء برية الأساس بقيادة انطونيس لطفى، قدمت ميدلى ترانيم تراث، واه ياعبد الودود، الحلوة قامت تعجن، أغنية فرعونية فى مهابة ايزيس، الحان كنائيسية مع ابتهالات إسلامية ياملاك السلام، حلوة بلادى السمرة، ميدلى جماعى "صوت بلادى، رجالة يابلادى، لك يامصر السلام، احلف بسماها وترابها.


 

أنهى حياته داخل المسجد .. مصرع معلم بضربات شوم من ابن عمه بقنا

لقى معلم مصرعه متأثراً بضربات شوم وجهها له ابن عمه أثناء تواجده داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة.
 

قنا جامعة قنا قرية قرقطان جنوب الوادي أخبار قنا معبد دندرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

الأرصاد

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات على القاهرة الكبرى غدا

ترشيحاتنا

المصريين فى الخارج خلال الانتخابات

إغلاق صناديق الاقتراع بفرنسا فى ثاني وآخر أيام المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

قنصل مصر في ميلانو: إقبال كبير على انتخابات مجلس النواب

جانب من الفاعليات

جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة الطالب المثالي لعام 2025

بالصور

رينو تطرح كنوزها التاريخية من سيارات السباق في مزاد استعداداً لافتتاح متحفها الجديد

سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد
سيارات السباق في مزاد

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010
تويوتا كورولا 2010

كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ

بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
توينجو 2026
توينجو 2026

فيديو

آمال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن .. آمال ماهر تُفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح |فيديوجراف

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد