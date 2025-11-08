تغيير اسم جنوب الوادي إلى جامعة قنا في قاعدة بياناتScopus العالمية

أعلن رئيس جامعة قنا، عن اعتماد قاعدة بيانات سكوبس تغيير اسم الجامعة رسميًا في قاعدة البيانات العالمية Scopus، والذى يعد من أبرز قواعد البيانات المتخصصة في فهرسة الإنتاج البحثي والأكاديمي على مستوى العالم.



وأشار رئيس جامعة قنا، إلى أن هذا التغيير يأتى في إطار خطة الجامعة لتحديث هويتها المؤسسية وتوحيد اسمها مع موقعها الجغرافي بمحافظة قنا، بما يعزز من حضورها الأكاديمي والبحثي إقليميًا ودوليًا.

وأوضح رئيس جامعة قنا، بأن قاعدة بيانات سكوبس تساهم بشكل كبير ليس فقط في رصد الأبحاث الدولية للجامعة، ولكن تساهم بشكل كبير في تقييم الجامعة في التصنيفات الدولية المختلفة.

وقال الدكتور محمد وائل عبدالعظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن جميع الأبحاث والدوريات العلمية المفهرسة سابقًا باسم جامعة جنوب الوادي ستظل محفوظة ومتصلة بالسجل البحثي ذاته تحت الاسم الجديد جامعة قنا Qena University، دون أي تأثير على مؤشرات الأداء البحثي أو تصنيف الجامعة في قواعد البيانات العالمية، حيث تحمل الجامعة رقم فريد لمعرف سكوبس وتم بالفعل تغيير اسم الجامعة مع الاحتفاظ برقم تعريف سكوبس ورصيدها البحثى، كما أن فريق العمل جارى التواصل مع باقى قواعد البيانات والتصنيفات الدورية بحيث لا يتم التأثير على مكانة الجامعة دولياً ورصيدها البحثى.



ووجه نائب رئيس الجامعة، جميع منسوبى الجامعة من الباحثين بأن يتم كتابة اسم جامعة قنا في البحوث المقدمة للمجلات العلمية بداية من تاريخ تغيير اسم الجامعة.

وأضاف الدكتور حموده محمد دردير، رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة وعضو اللجنة القومية لتصنيف الجامعات المصرية، بأنه تم العمل طبقا لتوجيهات رئيس الجامعة نحو سرعة تغيير مسمى جامعة جنوب الوادى إلى جامعة قنا في التصنيفات الدولية وقواعد البيانات مثل سكوبس، وتمت الاستجابة من قاعدة بيانات سكوبس وتصنيف التايمز استجابة للإجراءات المتخذة من إدارة جامعة قنا مما يحافظ على رصيد الجامعه من بحوث وتصنيفات دولية.



