كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

تُعد بذور اليقطين (اللب الأبيض) يعني غذاء خارق حقيقي بفضل قيمتها الغذائية العالية وتعتبر بذور اليقطين أو ما يُعرف بـ"اللب الأبيض" من أغنى المصادر الطبيعية بالعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من العديد من الأمراض المزمنة.

وفى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى لاين نقدم لك القيمة الغذائية لبذور اليقطين و فوائده الصحية.

فوائد بذور اليقطين و قيمته الغذائية



القيمة الغذائية: تعتبر مصدراً غنياً بكل من:

الزنك والمغنيسيوم: لتعزيز المناعة وصحة العظام.

الأوميجا 3: لدعم صحة القلب والدماغ.

مضادات الأكسدة: لحماية خلايا الجسم من الالتهابات.

الفوائد الصحية:

-دعم صحة البروستاتا والكلى.

-تحسين الخصوبة والوظائف العضلية والعصبية.

-المساعدة على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

طرق التحضير :

1 سناك مقرمش:

قم بتحميص نصف كوب من البذور مع ملعقة زيت وكركم. (تناول ملعقة كبيرة يومياً على الريق أو كوجبة خفيفة) متوفره في الأسواق ومحلات بيع المكسرات.

2 حليب البذور:

انقع ربع كوب من البذور لمدة 8 ساعات، ثم تضرب في الخلاط مع كوبين من الماء والعسل.

3 سموذي الطاقة:

اخلط البذور مع الأناناس، التفاح، وعصرة ليمون.

تنبيه: هذا غذاء طبيعي داعم للصحة وليس بديلاً عن الاستشارة الطبية أو الأدوية.

تناوله بشكل منتظم مفيد جدا ولكن احصر على عدم وجود تحسس من البذور ايضا



