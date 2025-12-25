عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

يتواجد المطرب عبدالفتاح الجريني في مصر حاليا، لبدء تحضيرات ألبومه الجديد، من إنتاج شركة روتانا.

ألبوم عبد الفتاح الجريني

وصرح الجريني، بأن ألبومه الجديد سيتعاون فيه مع مجموعة مميزة من الملحنين والشعراء مثل وليد سعد، محمد يحيى، عزيز الشافعي، تامر حسين، محمد البوغى، ومحمد الغنيمي، إضافة إلى أسماء أخرى جديدة في التوزيع والألحان، ليضمن تنوعًا موسيقيًا يلامس مختلف الأذواق في مصر والعالم العربي. وأضاف الجريني، أنه من المُقرر تصوير عدة كليبات غنائية أخرى في القاهرة قريبا.

وكان الجريني أعلن استعداده لتعاونات فنية جديدة مع سعيد إمام خلال الفترة المقبلة، إذ يعملان على عدد من الأغاني المقرر طرحها تباعًا، والتي وصفها الجريني بأنها ستكون "مفاجأة" لجمهوره.