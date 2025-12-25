ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

عبّرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن امتنانها العميق لعلاقتها بزوجها الراحل الفنان حسن يوسف، مؤكدة أنه كان نعمة من الله في حياتها، وأن الرابط بينهما كان قائمًا على المحبة والدعاء والرضا.



وخلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية»، قالت شمس البارودي إن حسن يوسف كان دائمًا يردد لها: «أنتِ دعوة أمي وأبويا ليا»، وهو ما كانت تقابله بقولها له: «أنت هدية ربنا ليا»، في تعبير صادق عن عمق العلاقة الإنسانية والروحية التي جمعتهما.

شمس البارودي: زواجي من حسن يوسف من أعظم نعم الله عليا

وأضافت شمس البارودي أن زواجها من حسن يوسف كان من أعظم نعم الله عليها، مشيرة إلى أنهما كانا ينظران لبعضهما باعتبارهما عطية إلهية، وهو ما انعكس على حياتهما القائمة على المودة والتفاهم.

وأكدت أن هذه الذكريات ما زالت حاضرة في قلبها، وتحمل لها معاني الامتنان والشكر لله على ما جمعها بزوجها الراحل من حب واحترام متبادل.