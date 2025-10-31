شمس البارودي تحيي ذكرى رحيل حسن يوسف بكلمات مؤثرة وزيارة لقبره

أحيت الفنانة المعتزلة شمس البارودي الذكرى الأولى لرحيل زوجها الفنان الكبير حسن يوسف، بحزن عميق وكلمات مؤثرة عبّرت فيها عن مشاعرها تجاه فقدانه. شمس قامت بزيارة لقبره وقبر نجلهما الراحل، وسط أجواء مليئة بالحنين والحزن.

ونشرت شمس البارودي منشوراً طويلاً على حسابها الرسمي في «فيسبوك»، تحدثت فيه عن مشاعرها بعد مرور عام على فقدان زوجها.

وأشارت إلى أنها مرّت بـ«أسبوع قاسي» أعاد إليها ذكريات العام الماضي بكل ما حمله من ألم، موضحة أنها «أحيا كل تفاصيله بنفس الحجرة والسرير»، حيث كانت تشعر بغيابه إلى جانبها، وأضافت: «ظللت ثلاثة أيام يجافيني النوم والطعام دون قصد مني، حالتي الصحية في تدهور، لا أعرف سببه سوى قلة النوم ونفسي التي تعاف الطعام بكل أشكاله».

وفيما يتعلق بحالتها النفسية والصحية، قالت شمس إنها لم تخبر أبناءها بحالتها لتجنب قلقهم، واكتفت بإبلاغ شقيقاتها قائلة: «بلغت شقيقاتي أني تعبانة، وطلبت منهم ما يبلغوش أولادي… بإذن الله هبقى كويسة، ادعولي يا أخواتي، أيامي هذه صعبة، ذكرى أصعب لحظات على حبيبي ومعاناته الصامتة».

وتطرقت شمس إلى زيارتها لقبر زوجها الراحل، موضحة أنها كانت قد قررت في البداية تنظيم تجمع لختم القرآن الكريم على روحه، لكنها عدلت عن ذلك وقررت تحضير وجبات خيرية بيديها على روح زوجها ونجلها.

وأضافت: «لن أحمل أحدا مشاركتي في حزني، الكل لديه ما يشغله، ولكنني سأكمل ما أقوم به لله وحده».

وختمت شمس البارودي حديثها بأنها جلست أمام القبر، تقرأ القرآن وتدعو لهما، ثم التقت قريباتها وتناولن الطعام معًا، مؤكدة أنها رغم التعب، وجدت في هذا اليوم بعض السكينة بعد دعاء المحبين واتصالاتهم.

رحيل حسن يوسف ترك أثراً عميقاً في قلب شمس، التي تُواصل تكريمه بذكرياتها الجميلة، ويظل الوفاء له ولعائلته الراحلة أكبر ما يمكن أن تقدمه في ذكرى هذا الفقد المؤلم.