مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر دفعة معنوية قوية قبل مواجهة جنوب أفريقيا، بعد تأكد جاهزية مصطفى محمد للمشاركة في اللقاء المرتقب، عقب تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة زيمبابوي في الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان مصطفى محمد قد غادر مباراة زيمبابوي متأثرًا بإصابة أثارت بعض القلق داخل معسكر المنتخب، إلا أن الفحوصات الطبية وبرنامج التأهيل الذي خضع له اللاعب أثبتا سلامته وقدرته على العودة سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية دون معوقات.

مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

وأكدت مصادر مطلعة أن مهاجم المنتخب أصبح جاهزًا من الناحية الطبية والبدنية، وبات تحت تصرف الجهاز الفني قبل مواجهة البافانا بافانا، المقررة إقامتها على ملعب أدرار بمدينة أغادير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

عودة مصطفى محمد

وتُعد عودة مصطفى محمد خبرًا إيجابيًا للجهاز الفني، في ظل الحاجة إلى استغلال الفرص الهجومية بشكل أفضل، خاصة بعد إهدار عدد من الفرص في الجولة الأولى، حيث يعول المنتخب كثيرًا على قدرات اللاعب التهديفية وخبراته القارية في حسم المواجهات الكبرى.