الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار

محمد يحيي

ارتفعت جملة طلبات المستثمرين والمؤسسات المالية، لضخ استثمارات مالية غير مباشرة إلى 1858 طلبًا تم تقديمه للحكومة اليوم الخميس الموافق 25-12-2025

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن أن جملة الاستثمارات المقدمة بلغت قيمتها  325.3 مليار جنيه بما يعادل 6.842 مليار دولار من أصل 90 مليار جنيه كان مخطط استهدافها في المتوسط.

وأعلنت وزارة المالية عن أنه جرى التنسيق مع البنك المركزي المصري لترتيب عمليات تلك الاستثمارات وهي في صورة أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

جاءت تلك التحركات بهدف تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة واحتياجات الخزانة العامة.

تضمنت تلك الاستثمارات طرح أجل 364 يوما بقيمة تبلغ 221.863 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كان مستهدف طرحها في المتوسط.

وصلت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة نحو 1103 طلبًا قدمه المستثمرين والمؤسسات المالية .

وبلغ متوسط سعر الفائدة على تلك الاستثمارات تبلغ 25.048% و أقل سعر بنسبة 24.499% و أعلى سعر بنسبة 30%.

وعلى سياق متصل بلغ حجم الاستثمارات المالية المقدرة على أجل 182 يومًأ بقيمة 103.425 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه في المتوسط طرحها.

وصل حجم الاستثمارات المقدمة نحو 755 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

سجل متوسط سعر الفائدة المقرر على أجل 182 يوما بنحو 25.822% و أقل سعر بنسبة 24.55% وأعلي سعر بنسبة 30%.

