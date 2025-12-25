قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزهري يوجه رسالة عاجلة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
رياضة

يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية

الكاف
الكاف
إسلام مقلد

فرض اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقوبات صارمة على بعض الأندية التابعة إلي شمال إفريقيا والمشاركة فى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

العقوبات التي فرضها الكاف طالت أندية شبيبة القبائل الجزائري والوداد الرياضي المغربي والجيش الملكي المغربي والترجي التونس وذلك لأسباب مختلفة.

كاف يغرم الوداد المغربي في لقاء عزام التنزاني  

وقع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم " الكاف " عقوبة مالية ضد نادي الوداد الرياضي المغربي قدرها 10 آلاف دولار.

عقوبة الكاف جاءت بسبب مخالفتين خلال مباراة الفريق ضد نادي عزام يونايتد التنزاني بكأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك لـ استخدام الشماريخ (5 آلاف دولار) والليزر (5 آلاف دولار).

عقوبات الكاف ضد شبيبة القبائل 

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عقوبة مالية ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري بسبب الأحداث التي صاحبت مباراته ضد نادي يانج أفريكانز التنزاني بالجولة الثانية من دوري الأبطال حيث وصل مجموع الغرامات المالية إلى 35 ألف دولار.

وأقر الكاف غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار بسبب إشعال الشماريخ من طرف الجماهير، إضافة إلى 10 آلاف دولار بسبب استخدام الليزر من طرف بعض المشجعين.

كما عاقب الكاف نادي شبيبة القبائل الجزائري بفرض غرامة ثالثة قدرها 10 آلاف دولار بسبب اعتراض لاعبي الفريق الجزائري علي الحكم أحمد امتياز هيرال من موريشيوس، حيث اتهم الأخير في تقريره لاعبي الشبيبة بالعنف.

أما العقوبة الرابعة التي وقعت ضد شبيبة القبائل فكان قدرها 10 آلاف دولار أيضا، بسبب إلقاء بعض المشجعين لزجاجات المياه تجاه اللاعبين على أرضية ملعب "الحسن آيت أحمد" بتيزي وزو.

كاف يعاقب الترجي التونسي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف توقيع عقوبة ضد نادي الترجي التونسي على خلفية مباراته الأخيرة ضد الملعب المالي على ملعب "حمادي العقربي" برادس ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

العقوبة المالية التي وقعها الكاف على نادي الترجي التونسي قدرها 15 ألف دولار بسبب إشعال الشماريخ في المدرجات خلال مباراة الملعب المالي فى دوري أبطال إفريقيا.

عقوبتين ضد الجيش الملكي المغربي 

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع عقوبات ضد الجيش الملكي، بسبب ما بدر من جماهير النادي في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات أمام النادي الأهلي.

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرارًا بخوض نادي الجيش الملكي، مباراتين بدون جمهور خلال الفترة المقبلة، حيث يخوض النادي مباراتين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بدون جماهير.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تغريم الجيش الملكي 100 ألف دولار، على خلفية شغب الجماهير في المباراة المذكورة أمام النادي الأهلي.

يذكر أن جماهير الجيش الملكي قامت بإلقاء زجاجات المياه ضد لاعبي النادي الأهلي، بخلاف إلقاء آلات حادة ضد اللاعبين مما تسبب في إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي في الرأس.

وانتهت مباراة الأهلي والجيش الملكي، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا

