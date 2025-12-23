قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبد الغفار: التأمين الصحي الشامل وطب الأسرة في صدارة الاهتمام الحكومي
وزير العمل يوفر إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة
رئيس الوزراء يتفقد نقطة إسعاف قرية «الودي» بالجيزة
تعديل جدول الامتحانات لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالقليوبية
منظمة الأمن الغذائي تحذّر: 1.6 مليون شخص في غزة يواجهون انعدامًا حادًا في الطعام
خلال جولته ببني سويف| وزير التعليم يتابع نتائج امتحان البرمجة ويشيد بمستوى الطلاب في القراءة والكتابة
لأول مرة منذ عامين.. عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM JACQUES SAADE قناة السويس
رئيس الوزراء يزور مدرسة أسكر الابتدائية بالجيزة
انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة.. والإنقاذ البري يبحث عن ضحايا
عمر مرموش عن مباراة زيمبابوي: خلقنا فرص كتير ومكناش موفقين
الإسكان: إجراء القرعة العلنية الأولى لمشروع «مسكن الطرح السادس» بـ10 مدن جديدة
من الموبايل إلى الخدمة فورًا.. تطبيق الكارت الموحد يدخل حيز التنفيذ
رياضة

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

إسلام مقلد

أطلقت تقارير إعلامية ، تحذيرًا شديد اللهجة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إلى جميع المنتخبات واللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، بشأن حظر تام لأي شكل من أشكال المراهنات المرتبطة بمباريات البطولة، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون عقوبات قاسية دون تهاون.

حظر المراهنات لحماية نزاهة البطولة

وأكدت التقارير، أن الكاف شدد على أن المشاركة في المراهنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تُعد مخالفة جسيمة للوائح النزاهة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية نزاهة المنافسات ومنع أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات.

عقوبات صارمة دون استثناءات

وأوضح الكاف ، أن أي لاعب يثبت تورطه في المراهنات خلال منافسات كأس أمم إفريقيا سيخضع لعقوبات صارمة، تتضمن الإيقاف لفترات متفاوتة، إلى جانب توقيع غرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الإبعاد الكامل عن النشاط الكروي، بحسب درجة المخالفة وثبوتها.

مراقبة مشددة وتحقيقات فورية

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد الإفريقي سيفعل آليات رقابية مشددة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالمراهنات، مع فتح تحقيقات فورية في حال وجود شبهة، دون انتظار انتهاء البطولة.

رسالة تحذير للاعبين والأجهزة الفنية

ويأتي هذا التحذير في توقيت حساس، تزامنًا مع انطلاق البطولة القارية، حيث حرص الكاف على توجيه رسالة واضحة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مفادها أن أي تجاوز للوائح النزاهة لن يتم التغاضي عنه، وأن سمعة الكرة الإفريقية فوق أي اعتبارات فردية.

