إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

أطلقت تقارير إعلامية ، تحذيرًا شديد اللهجة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، إلى جميع المنتخبات واللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب، بشأن حظر تام لأي شكل من أشكال المراهنات المرتبطة بمباريات البطولة، مؤكدًا أن المخالفين سيواجهون عقوبات قاسية دون تهاون.

حظر المراهنات لحماية نزاهة البطولة

وأكدت التقارير، أن الكاف شدد على أن المشاركة في المراهنات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تُعد مخالفة جسيمة للوائح النزاهة المعتمدة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية نزاهة المنافسات ومنع أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات.

عقوبات صارمة دون استثناءات

وأوضح الكاف ، أن أي لاعب يثبت تورطه في المراهنات خلال منافسات كأس أمم إفريقيا سيخضع لعقوبات صارمة، تتضمن الإيقاف لفترات متفاوتة، إلى جانب توقيع غرامات مالية كبيرة، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الإبعاد الكامل عن النشاط الكروي، بحسب درجة المخالفة وثبوتها.

مراقبة مشددة وتحقيقات فورية

وأشارت التقارير، إلى أن الاتحاد الإفريقي سيفعل آليات رقابية مشددة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمتابعة أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالمراهنات، مع فتح تحقيقات فورية في حال وجود شبهة، دون انتظار انتهاء البطولة.

رسالة تحذير للاعبين والأجهزة الفنية

ويأتي هذا التحذير في توقيت حساس، تزامنًا مع انطلاق البطولة القارية، حيث حرص الكاف على توجيه رسالة واضحة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مفادها أن أي تجاوز للوائح النزاهة لن يتم التغاضي عنه، وأن سمعة الكرة الإفريقية فوق أي اعتبارات فردية.