مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

يشهد اليوم جدول مباريات مكثفًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في المغرب، حيث تتواصل المنافسات ضمن مختلف المجموعات، ويترقب عشاق كرة القدم متابعة لقاءات حاسمة ومثيرة.

وفيما يلي مواعيد المباريات اليوم بحسب توقيت مصر:

الكونغو الديمقراطية تواجه بنين – 2:30 عصرًا



تفتتح اليوم مباريات كأس الأمم الأفريقية بمواجهة قوية بين منتخب الكونغو الديمقراطية ونظيره بنين، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للطرفين في ترتيب المجموعة. يسعى كل فريق لتحقيق النقاط الثلاث لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي، وسط توقعات بمباراة سريعة الإيقاع مليئة بالندية.

السنغال تواجه بوتسوانا – 5 مساءً

ويليها لقاء مثير بين المنتخب السنغالي وبوتسوانا، حيث يسعى منتخب السنغال لتأكيد قوته كأحد أبرز المرشحين للقب، بينما يطمح منتخب بوتسوانا لتحقيق مفاجأة والتقدم في جدول المجموعة. وتعد المباراة فرصة لمشاهدة مستوى اللاعبين النجوم الذين يمكن أن يصنعوا الفارق في أي لحظة.

نيجيريا تواجه تنزانيا – 7:30 مساءً

وفي وقت لاحق، يلتقي منتخب نيجيريا مع تنزانيا في مواجهة منتظرة ضمن منافسات المجموعة نفسها، حيث يسعى المنتخب النيجيري لاستعادة مكانته التقليدية بين أقوى الفرق الأفريقية، بينما يبحث منتخب تنزانيا عن التألق وفرض نفسه على المنافسة.

تونس تواجه أوغندا – 10 مساءً

تختتم مباريات اليوم بمواجهة منتخب تونس مع أوغندا، وهي مباراة مهمة لكلا المنتخبين في إطار سعيهما لتحقيق النقاط الأساسية لتسهيل طريقهما نحو الدور الثاني. ويأمل الفريق التونسي في فرض سيطرته على اللقاء، بينما يسعى منتخب أوغندا لتقديم أداء قوي يضمن له الانتصار أو على الأقل التعادل.

تشهد مباريات اليوم تنافسًا قويًا، حيث يسعى كل منتخب لتقديم أفضل أداء له، وسط متابعة جماهيرية واسعة من عشاق الكرة الأفريقية حول العالم



