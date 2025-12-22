مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 يومًا حافلًا بالمواجهات القوية في مختلف البطولات القارية والمحلية، حيث تتجه أنظار الجماهير العربية والأفريقية إلى مباراة منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا، إلى جانب عدد من اللقاءات المهمة في كأس مصر، الدوريات الأوروبية، دوري أبطال آسيا، والسوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

تتواصل منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث تقام ثلاث مواجهات قوية اليوم، أبرزها مباراة منتخب مصر التي ينتظرها الملايين من عشاق الكرة المصرية:

مالي × زامبيا: الساعة 4 عصرًا، على قناة beIN SPORTS MAX 1

جنوب أفريقيا × أنجولا: الساعة 7 مساءً، على قناة beIN SPORTS MAX 1

مصر × زيمبابوي: الساعة 10 مساءً، على قناة beIN SPORTS MAX 1

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس مصر مواجهتين في إطار منافسات دور الـ32، حيث تسعى الفرق لتحقيق بداية قوية:

المصري × دكرنس: الساعة 2:30 ظهرًا، على قناة ON SPORT

بيراميدز × إف سي مصر: الساعة 5 مساءً، على قناة ON SPORT

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فولهام مواجهة مهمة أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز:

فولهام × نوتنجهام فورست: الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

تقام مواجهة قوية في الليجا الإسبانية تجمع بين:

أتلتيك بيلباو × إسبانيول: الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة

تشهد البطولة الآسيوية عدة مواجهات قوية بمشاركة أندية عربية:

الشارقة × الهلال: الساعة 6 مساءً، على قناة beIN Sports HD 2

تراكتورسازي تبريز × الدحيل: الساعة 6 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

الشرطة × الأهلي: الساعة 8:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 5

الغرافة × الوحدة: الساعة 8:15 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات السوبر الإيطالي

تتجه الأنظار إلى قمة إيطالية منتظرة:

نابولي × بولونيا: الساعة 9 مساءً، على قناة الثمانية السعودي







