ليالٍ شديدة البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف ماذا يحدث في الأيام المقبلة؟
كان بيلعب بسلاح شقيقه.. التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى بنها
باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
وزير الخارجية الزيمبابوي: التعاون مع روسيا ركيزة لحماية الكرامة الإنسانية في أفريقيا | فيديو
هل صيام أول ثلاثة أيام في رجب سُنة؟.. 3 بشارات للصائمين اليوم
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي
رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي
استشهاد الطفل ريان أبو معلا برصاص الاحتلال الإسرائيلي واحتجاز جثمانه
افتتاح كأس أمم إفريقيا 2025.. موعد مباراة المغرب وجزر القمر والقنوات الناقلة
عروس المشتاني| أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الأحد 21-12-2025 .. تعرّف عليها
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 21-12-2025
موعد مباراة مصر ضد زيمبابوي في أمم أفريقيا 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي. 

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

بروفة ودية ناجحة أمام نيجيريا

وكان المنتخب المصري قد أنهى برنامج الإعداد بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب نيجيريا، تمكن خلالها الفراعنة من تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

 وشكّلت هذه المواجهة اختبارًا مهمًا للجهاز الفني للوقوف على مستوى اللاعبين، وتجربة بعض العناصر، وتصحيح الأخطاء قبل انطلاق المنافسات الرسمية، خاصة أن نيجيريا تُعد من المنتخبات القوية على الساحة الأفريقية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات. 

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.
 

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى تاريخه الحافل في أمم أفريقيا، ورغبة لاعبيه في إسعاد الجماهير المصرية. 

ويعوّل الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والشباب من أجل الظهور بصورة مميزة منذ المباراة الافتتاحية.

معلومات عن البطولة والمستضيف

تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على الأراضي المغربية، التي تستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة عام 1988، والتي تُوج بلقبها المنتخب الكاميروني. 

ويُذكر أن منتخب كوت ديفوار كان قد تُوج بلقب النسخة الماضية «أمم أفريقيا 2023» بعد فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية، ما يزيد من قوة وتنافسية النسخة الحالية.


 

