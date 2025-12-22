قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تستأنف اليوم منافسات الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 19 يناير 2025.

ويفتتح منتخب مالي مباريات اليوم بمواجهة زامبيا ضمن منافسات المجموعة الأولى في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وفي المجموعة الثانية يلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد أنجولا في تمام الساعة السابعة مساء.

وفي تمام الساعة العاشرة يلعب منتخب مصر أمام زيمبابوي اليوم في افتتاح الفراعنة لمشوارهم نحو النجمة الثامنة من البطولة.

مواعيد مباريات اليوم في أمم أفريقيا

المجموعة الأولى
مالي VS زامبيا – 4 عصرًا

المجموعة الثانية
جنوب إفريقيا VS أنجولا – 7 مساءً
مصر VS زيمبابوي – 10 مساءً

