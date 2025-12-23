قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
رياضة

بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد الفوز المهم الذي حققه الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوارهم بالبطولة. 

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة الانتصارات وحسم التأهل المبكر إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في المجموعة الثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا، يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب «أدرار».

وتنطلق المباراة في الأوقات التالية:

  • الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة
  • الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية
  • الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات
  • الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل رسميًا، بينما يدخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بهدف تحقيق انتصاره الثاني أيضًا وحسم بطاقة العبور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تتولى شبكة beIN SPORTS القطرية حقوق البث الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا، بما في ذلك مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، إلى جانب بعض القنوات الأرضية المغربية.

وجاءت القنوات الناقلة للمباراة كالتالي
 

  • beIN SPORTS MAX 1
  • beIN SPORTS MAX 2
  • beIN SPORTS MAX 3
  • قناة الرياضية المغربية TNT 1
  • قناة الرياضية المغربية TNT 3
     

كيفية مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر شاشات beIN SPORTS من خلال الاشتراك في باقات MAX، كما تتيح القنوات المغربية الأرضية مشاهدة المباراة داخل الأراضي المغربية. ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الطموحات العالية لمنتخب مصر بمواصلة مشواره نحو اللقب القاري


 

منتخب مصر اخبار منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية

