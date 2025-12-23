بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك بعد الفوز المهم الذي حققه الفراعنة على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في افتتاح مشوارهم بالبطولة.

ويسعى المنتخب الوطني لمواصلة الانتصارات وحسم التأهل المبكر إلى الدور المقبل، في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر ضد جنوب إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في المجموعة الثانية أمام منتخب جنوب إفريقيا، يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب «أدرار».

وتنطلق المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 4:00 مساءً بتوقيت تونس

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، حيث يسعى الفراعنة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل رسميًا، بينما يدخل منتخب جنوب إفريقيا اللقاء بهدف تحقيق انتصاره الثاني أيضًا وحسم بطاقة العبور.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

تتولى شبكة beIN SPORTS القطرية حقوق البث الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا، بما في ذلك مواجهة مصر وجنوب إفريقيا، إلى جانب بعض القنوات الأرضية المغربية.

وجاءت القنوات الناقلة للمباراة كالتالي



beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

قناة الرياضية المغربية TNT 1

قناة الرياضية المغربية TNT 3



كيفية مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر شاشات beIN SPORTS من خلال الاشتراك في باقات MAX، كما تتيح القنوات المغربية الأرضية مشاهدة المباراة داخل الأراضي المغربية. ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية كبيرة، في ظل الطموحات العالية لمنتخب مصر بمواصلة مشواره نحو اللقب القاري



