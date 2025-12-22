أمير هشام يحتفي بهدف منتخب مصر : ولد يا مرموش

علق الإعلامي أمير هشام علي هدف عمر مرموش في مرمي زيمبابوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أمير هشام:جوووول يا ولد يا مرمووش.

ونجح عمر مرموش لاعب منتخب مصر، في إحراز الهدف الأول لمنتخب مصر وهدف التعادل في الدقيقة 64 من عمر المباراة بعد مشوار داخل منطقة الجزاء ومن ثم تسديدة سكنت أعلي الشباك.

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.



وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.

وأهدر إمام عاشور، الهدف الأول لمنتخب مصر، في الدقيقة 4 من عمر المباراة بعد تلقية تمريرة مميزة في من محمود تريزيجيه.

وكاد عمر مرموش معادلة النتيجة في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة من مصطفي محمد سددها أعلي مرمي زيمبابوي.