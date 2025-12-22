قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

عمر مرموش يسدد وحارس زيمبابوي يتألق وينقذ هدف التعادل لمنتخب مصر

حمزة شعيب

أهدر عمر مرموش لاعب منتخب مصر  هدف التعادل، بعد تسديدة متقنة أخرجها حارس زيمبابوي بصعوبة بالغة كادت أن تسفر عن هدف التعادل للفراعنة أمام زيمبابوي في أولي مواجهات كأس أمم إفريقيا.

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.


وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.

وأهدر إمام عاشور، الهدف الأول لمنتخب مصر، في الدقيقة  4 من عمر المباراة بعد تلقية تمريرة مميزة في من محمود تريزيجيه.

وكاد عمر مرموش معادلة النتيجة في الدقيقة 45 من عمر المباراة بعد تلقيه تمريرة من مصطفي محمد سددها أعلي مرمي زيمبابوي.

