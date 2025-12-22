موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025

يستعد منتخب مصر لبدء رحلته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي في افتتاح مشواره بالبطولة، وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية باستعادة اللقب القاري وترصيع القميص بالنجمة الثامنة، ليواصل الفراعنة تربّعهم على عرش أكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة.

طموحات الفراعنة في انطلاق البطولة

يدخل منتخب مصر منافسات البطولة بروح عالية ورغبة واضحة في المنافسة على اللقب، خاصة بعد الاستعدادات المكثفة التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية. ويعوّل الجهاز الفني على خبرات اللاعبين الدوليين، إلى جانب الحماس الكبير لدى العناصر الشابة، من أجل تقديم بداية قوية تعزز من حظوظ المنتخب في مشوار المنافسة.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

يفتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية بمواجهة منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات. وتمثل هذه المباراة أهمية خاصة للفراعنة، كونها محطة البداية التي قد تحدد ملامح مشوار المنتخب في البطولة القارية.

المغرب يستضيف أمم أفريقيا 2025

تقام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 على الأراضي المغربية، في ثاني مرة يستضيف فيها المغرب البطولة، بعد نسخة عام 1988. وتأتي هذه النسخة وسط تنظيم مميز وملاعب حديثة، ما يضفي أجواء تنافسية قوية بين المنتخبات المشاركة.

حامل اللقب والسباق القاري

يُذكر أن منتخب كوت ديفوار تُوج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2023، بعد فوزه على منتخب نيجيريا في المباراة النهائية، ليحمل لقب النسخة الماضية. ويسعى منتخب مصر لاستعادة الكأس الغائبة، والدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

بداية حاسمة نحو الحلم الأفريقي

تمثل مواجهة زيمبابوي خطوة أولى في طريق طويل نحو تحقيق الحلم الأفريقي، حيث يأمل عشاق الكرة المصرية أن تكون انطلاقة المنتخب قوية، تعكس طموحه في اعتلاء منصة التتويج من جديد وكتابة فصل جديد من الإنجازات القارية.



