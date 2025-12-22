محمد التيمومي: منتخب مصر منافس قوي على لقب أمم إفريقيا

أعرب محمد التيمومي، نجم منتخب المغرب الأسبق، عن سعادته بانتصار أسود الأطلس على جزر القمر بهدفين دون رد، مؤكدًا أن تحقيق الفوز في مستهل المشوار يُعد أمرًا ضروريًا لأي منتخب يطمح للمنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

أوضح التيمومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب جزر القمر قدم مباراة قوية، خاصة على المستوى الدفاعي، ونجح في الظهور بصورة منظمة وصعبة، ما منح اللقاء طابعًا تنافسيًا رغم تفوق المنتخب المغربي.

أشار نجم المغرب السابق إلى أنه لم يشعر بالقلق على نتيجة المباراة، حتى بعد إهدار سفيان رحيمي ركلة الجزاء، لثقته في قدرة المنتخب على حسم اللقاء في النهاية.

وعن موقف أشرف حكيمي من المشاركة في المباراة المقبلة أمام مالي، أكد التيمومي أن القرار النهائي يعود للجهازين الفني والطبي، وفقًا لحالة اللاعب وجاهزيته.

كما أشاد التيمومي بمنتخب مصر، معتبرًا أنه يضم عناصر أوروبية ومميزة على أعلى مستوى، ويتمتع بانسجام واضح وطموح كبير للمنافسة على اللقب، مشددًا على أن جميع المنتخبات المشاركة تدخل البطولة برغبة حقيقية في المنافسة والتتويج.