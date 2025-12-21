قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بثنائية عالمية.. المغرب يفوز على جزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق منتخب المغرب الفوز على منتخب جزر القمر 2-0، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

أهداف المغرب

وسجل إبراهيم دياز الهدف الأول في الدقيقة 55 بعد تمريرة سحرية له في منطقة الجزاء ليسددها في مرمى منتخب جزر القمر لتعلن عن تقدم المنتخب المغربي بالهدف الأول وافتتاح السجل التهديفي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وسجل أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بكرة مقصية رائعة بعد تلقيه عرضية متقنة لتعلن عن الهدف الثاني لمنتخب المغرب بنتيجة 2-0.

ركلة جزاء مهدرة

وأهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر.

وتعرض رومان سايس لاعب منتخب المغرب للإصابة في الدقيقة 15 من عمر اللقاء ليتم إسعافه ويدخل مرة أخرى ولكن في الدقيقة 18 لم يستطع إكمال اللقاء، وخرج باكيا من اللقاء ليدخل بدلا منه جواد الياميق.

وفي الدقيقة 41 عاد حكم اللقاء ندالا إلى تقنية الفيديو لبحث إمكانية وجود ركلة جزاء ثانية لمنتخب المغرب ولكن لم يحتسبها لعدم وجود إي شيء فيها.

وسيطر منتخب المغرب على مجريات الشوط الأول وشكل خطورة على مرمى منتخب جزر القمر ولكن تألق الحارس والمدافعين حال دون تسجيل أي أهداف في مرمى المنتخب القمري.

ترتيب المغرب

وبتلك النتيجة يحصل منتخب المغرب على أول 3 نقاط له في المجموعة الأول، ليتصدر ترتيب المجموعة، ويبقى منتخب جزر القمر دون رصيد، وفي انتظار مواجهة منتخب مالي ضد منتخب زامبيا في نفس المجموعة غدا الاثنين.

تشكيل المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الذى واجه به نظيره جُزر القُمر، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وجاء تشكيل المنتخب المغربى، كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط -  عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - اسماعيل صيباري، نائل العيناوي.

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.

تشكيل جزر القمر

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر التشكيل الأساسي الذي خاض به المواجهة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، في لقاء تاريخي يسعى من خلاله المنتخب القمري لتقديم بداية قوية في البطولة القارية.

وجاء تشكيل منتخب جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: يانيك باندور

خط الدفاع: كينان توابيبو – إسماعيل بورا – يانيس كاري – أحمد سوهيلي

خط الوسط: إياد محمد – زايدو يوسف – بندجالود يوسف - فايز سليماني

خط الهجوم: يوسف ماتشامانجا – رفيقي سعيد

وعلى مقاعد البدلاء: سليم بن بوينا – عبد الحكيم عبد الله – أبو بكر علي – قاسم مداهوما – إيمريك أحمد – ريمي فيتا – مزياني ماوليدا – ياسين برهان – زيد أمير – ألفرادو بن نبوهان – سعيد بقراري – عادل أنيزماتي عبدو – إدريس محمد – رؤوف مروفيلي – ريان لوتين.

منتخب المغرب منتخب جزر القمر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية إبراهيم دياز

