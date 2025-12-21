قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
رياضة

سفيان رحيمي يهدر ركلة جزاء للمغرب أمام جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية

سفيان رحيمي
سفيان رحيمي
إسلام مقلد

أهدر سفيان رحيمي ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، في إطار المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وتصدى حارس مرمى جزر القمر يانيك باندور لركلة الجزاء في الدقيقة 11 من انطلاق المباراة بعد أن احتسب حكم اللقاء لركلة الجزاء على مدافع منتخب الجزر القمر.

تشكيل المغرب

أعلن وليد الركراكي المدير الفنى لمنتخب المغرب، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جُزر القُمر، فى المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وذلك على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط.

وجاء تشكيل المنتخب المغربى، كالتالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي - نايف أكرد - رومان سايس - أنس صلاح الدين.

خط الوسط: سفيان أمرابط -  عز الدين أوناحي - إبراهيم دياز.

خط الهجوم: سفيان رحيمي - اسماعيل صيباري، نائل العيناوي.

وعلى مقاعد البدلاء: منير المحمدي – مهدي لحرار – جواد الياميق – محمد الشيبي – أشرف حكيمي – عبد الحميد آيت بودلال – آدم ماسينا – بلال الخنوس – شمس الدين الطالبي – أسامة تغرالين – إلياس بن صغير – أيوب الكعبي – يوسف النصيري.

تشكيل جزر القمر

أعلن الإيطالي ستيفانو كوزين المدير الفني لـ منتخب جُزر القُمر التشكيل الأساسي الذي يخوض به المواجهة الافتتاحية أمام منتخب المغرب، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2026، في لقاء تاريخي يسعى من خلاله المنتخب القمري لتقديم بداية قوية في البطولة القارية.

وجاء تشكيل منتخب جزر القمر على النحو التالي:

حراسة المرمى: يانيك باندور

خط الدفاع: كينان توابيبو – إسماعيل بورا – يانيس كاري – أحمد سوهيلي

خط الوسط: إياد محمد – زايدو يوسف – بندجالود يوسف - فايز سليماني

خط الهجوم: يوسف ماتشامانجا – رفيقي سعيد

وعلى مقاعد البدلاء: سليم بن بوينا – عبد الحكيم عبد الله – أبو بكر علي – قاسم مداهوما – إيمريك أحمد – ريمي فيتا – مزياني ماوليدا – ياسين برهان – زيد أمير – ألفرادو بن نبوهان – سعيد بقراري – عادل أنيزماتي عبدو – إدريس محمد – رؤوف مروفيلي – ريان لوتين.

ويأمل منتخب جزر القمر في الظهور بشكل مشرف خلال مشاركته في البطولة، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الافتتاحية أمام أحد أقوى منتخبات القارة.

سفيان رحيمي منتخب المغرب منتخب جزر القمر بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية

كندة علوش وعبلة سلامة
أضرار الإندومي على الأطفال
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
