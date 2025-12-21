الغندور يتوقع نتيجة مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح أمم أفريقيا

تحدث خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، عن توقعاته لمباراة منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب المغرب البلد المستضيف في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك :"فوز المغرب اليوم بفارق هدفين و الله اعلم مجرد توقع".



طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً للجماهير بشأن مباراة المغرب ضد جزر القمر فى افتتاح أمم أفريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .



وكتب الغندور عبر حسابه في التواصل الإجتماعى فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة الإفتتاح بين المغرب و جزر القمر في التاسعة مساء اليوم كام كام".

يلتقي اليوم الأحد منتخب جزر القمر مع نظيره منتخب المغرب البلد المستضيف في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وشارك منتخب جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025 بقائمة قادها المدرب الملغاشي جامباي أحمادا.

فيما سوف تشارك قائمة مختلفة لـ منتخب جزر القمر فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب وتخلو من غالبية اللاعبين الذين شاركوا في بطولة كأس العرب بالدوحة عدا الحارس أنزيماتي والمهاجم إيميريك أحمد لاعب ستراسبورغ الفرنسي والمدافع إدريس محمد من لو بوي الفرنسي ونسيم أحمد من تولون في فرنسا والمهاجم زايد أمير من إستير.