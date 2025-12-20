قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل المواجهة.. ماذا يحتاج مبابي لتحطيم رقم كريستيانو رونالدو التاريخي؟
المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: نجحنا في ترجمة الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في «أعلم أنك تسمعني»
وول ستريت جورنال: يونيفرسال ستوديوز تخطط لإنشاء مدينة ملاهي بالسعودية
أشرف حكيمي يتصدر قائمة الأكثر قيمة تسويقية في أمم أفريقيا ومرموش ثانيا
غزة صباح السبت| وفاة طفل عمره 29 يوما من البرد.. والاحتلال يواصل خرق الهدنة
كأس الامم الافريقية ...مواعيد مباريات منتخب مصر
انحرافات الرموز الإعلامية لـ الإخوان بالخارج .. ارتباطات مشبوهة .. ونوايا غادرة ضد مصر
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب اليوم بعد صلاة المغرب
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
من الدوحة إلى المجد .. منتخب المغرب يكتب سنة ذهبية في تاريخ الكرة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

لن يجد أحد وصفا دقيقا لما تحققه الكرة المغربية من نجاحات كبري فى السنوات القليلة الماضية .. ولم يكن تتويج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب بعد الفوز على الأردن مجرد لقب يُضاف إلى خزائن الكرة المغربية، بل جاء ليؤكد أن عام 2025 هو بالفعل عام الكرة المغربية وهو تتويجًا لمسار طويل من العمل والتخطيط والنجاحات المتتالية التي جعلت من المغرب قوة كروية حقيقية على المستويات القارية والعالمية وليس مجرد حالة عابرة.

كأس العرب.. نجاح جديد 

جاء الفوز بكأس العرب بعد الفوز على الاردن فى مباراة مثيرة للغاية لم يفقد فيها الأمل حتى اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الاصلي للمباراة التى كان متأخرا فيها 2 / 1 ليتعادل فى الوقت القاتل .. وجاء ذلك ليعكس عمق التجربة المغربية وقدرة المنتخبات على المنافسة تحت مختلف الضغوط.

المنتخب المغربي أظهر شخصية البطل ونجح في الجمع بين الخبرة والطموح ليحصد لقبًا أكد أن الكرة المغربية باتت معتادة على منصات التتويج وليس فقط المشاركة المشرفة.

من إنجاز عالمي إلى هيمنة مستمرة

الطفرة المغربية لم تبدأ في 2025، بل تعود جذورها إلى الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022، حين أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال واضعًا نفسه بين كبار اللعبة عالميًا وذلك الإنجاز لم يكن نهاية الحلم بل كان نقطة الانطلاق لمشروع كروي متكامل.

الناشئون.. أبطال العالم وبذرة المستقبل

واصلت المنتخبات المغربية فى المراحل السنية كتابة التاريخ بعد أن تُوّج منتخب المغرب للناشئين بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا في إنجاز غير مسبوق عربياً وإفريقياً.

هذا التتويج أكد نجاح سياسة التكوين، والاستثمار في الأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية محمد السادس التي باتت مصنعًا حقيقيًا للمواهب.

إنجازات متتالية في كل الفئات

لم تتوقف النجاحات عند منتخب الناشئين، بل امتدت إلى:

منتخب تحت 23 عامًا الذي تُوّج بكأس أمم إفريقيا ليؤكد هيمنة مغربية على مستوى القارة

المنتخب الأولمبي حقق ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس مثبتًا أن المغرب أصبح منافسًا عالميًا حتى خارج الإطار القاري

حضور قوي ومستمر للمنتخبات النسائية التي نجحت في فرض نفسها قارياً والوصول إلى كأس العالم

منظومة متكاملة لا تعتمد على الصدفة

ما يميز التجربة المغربية هو أنها لم تعد مرتبطة بجيل واحد أو مدرب بعينه بل أصبحت منظومة متكاملة تعتمد على تخطيط طويل المدى و بنية تحتية قوية و استقرار إداري وفني و احترافية في التعامل مع المواهب منذ سن مبكرة وهو ما انعكس في استمرارية النتائج وتعدد الألقاب وتنوع مصادر القوة.

الكرة المغربية المنتخب المغربي كأس العرب الأردن بطولة كأس العرب المنتخبات المغربية

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

حسام عاشور

حسام عاشور: سعيد بالعودة إلى بيتي من جديد داخل النادي الأهلي

الدولار

أعلى سعر دولار اليوم السبت 20-12-2025

Exynos 2600

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

مرسيدس CLA 220

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

فيراري

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

