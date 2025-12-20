من الدوحة إلى المجد .. منتخب المغرب يكتب سنة ذهبية في تاريخ الكرة

لن يجد أحد وصفا دقيقا لما تحققه الكرة المغربية من نجاحات كبري فى السنوات القليلة الماضية .. ولم يكن تتويج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب بعد الفوز على الأردن مجرد لقب يُضاف إلى خزائن الكرة المغربية، بل جاء ليؤكد أن عام 2025 هو بالفعل عام الكرة المغربية وهو تتويجًا لمسار طويل من العمل والتخطيط والنجاحات المتتالية التي جعلت من المغرب قوة كروية حقيقية على المستويات القارية والعالمية وليس مجرد حالة عابرة.

كأس العرب.. نجاح جديد

جاء الفوز بكأس العرب بعد الفوز على الاردن فى مباراة مثيرة للغاية لم يفقد فيها الأمل حتى اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الاصلي للمباراة التى كان متأخرا فيها 2 / 1 ليتعادل فى الوقت القاتل .. وجاء ذلك ليعكس عمق التجربة المغربية وقدرة المنتخبات على المنافسة تحت مختلف الضغوط.

المنتخب المغربي أظهر شخصية البطل ونجح في الجمع بين الخبرة والطموح ليحصد لقبًا أكد أن الكرة المغربية باتت معتادة على منصات التتويج وليس فقط المشاركة المشرفة.

من إنجاز عالمي إلى هيمنة مستمرة

الطفرة المغربية لم تبدأ في 2025، بل تعود جذورها إلى الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022، حين أصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ نصف نهائي المونديال واضعًا نفسه بين كبار اللعبة عالميًا وذلك الإنجاز لم يكن نهاية الحلم بل كان نقطة الانطلاق لمشروع كروي متكامل.

الناشئون.. أبطال العالم وبذرة المستقبل

واصلت المنتخبات المغربية فى المراحل السنية كتابة التاريخ بعد أن تُوّج منتخب المغرب للناشئين بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا في إنجاز غير مسبوق عربياً وإفريقياً.

هذا التتويج أكد نجاح سياسة التكوين، والاستثمار في الأكاديميات وعلى رأسها أكاديمية محمد السادس التي باتت مصنعًا حقيقيًا للمواهب.

إنجازات متتالية في كل الفئات

لم تتوقف النجاحات عند منتخب الناشئين، بل امتدت إلى:

منتخب تحت 23 عامًا الذي تُوّج بكأس أمم إفريقيا ليؤكد هيمنة مغربية على مستوى القارة

المنتخب الأولمبي حقق ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس مثبتًا أن المغرب أصبح منافسًا عالميًا حتى خارج الإطار القاري

حضور قوي ومستمر للمنتخبات النسائية التي نجحت في فرض نفسها قارياً والوصول إلى كأس العالم

منظومة متكاملة لا تعتمد على الصدفة

ما يميز التجربة المغربية هو أنها لم تعد مرتبطة بجيل واحد أو مدرب بعينه بل أصبحت منظومة متكاملة تعتمد على تخطيط طويل المدى و بنية تحتية قوية و استقرار إداري وفني و احترافية في التعامل مع المواهب منذ سن مبكرة وهو ما انعكس في استمرارية النتائج وتعدد الألقاب وتنوع مصادر القوة.