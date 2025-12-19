المستكاوي يهنئ منتخب المغرب ويعلق: الحلم العربي لم يعد مجرد أغنية

حرص الناقد الرياضي حسن المستكاوي على تهنئة منتخب المغرب، بعد التتويج ببطولة كأس العرب.

وكتب المستكاوي عبر حسابه على إكس: "‏الحلم العربي لم يعد مجرد أغنية جميلة في أوبريت كنا نرددها بأمل زمان، الحلم تحقق في ملاعب كرة القدم في الدوحة بكل مشاهد بطولة كأس العرب ٢٠٢٥".

وتابع: “فقد صنعت البطولة البعد القومي الذي كان حلما في اغنية في خيال الشاعر مدحت العدل وفي خطب زعماء. الحلم تحقق عبر لعبة أكبر من مجرد لعبة الحلم هو المشهد الكامل في الدوحة . اللقاء . البهجة . السعادة . الاستمتاع . الروح الرياضية . الحضور الجماهيرى”.

وأضاف: “‏ألف مبروك للمغرب الفوز باللقب واكمال سلسلة انتصارات مذهلة متتالية وهارد لك أو مبروك ايضا لمنتخب الأردن بعد هذا الاداء الباهر”.

وحصد منتخب المغرب جائزة مالية قدرها 7 ملايين دولار بعد تتويجه ببطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر.

تتويج المغرب

نجح منتخب المغرب في التتويج ببطولة كأس العرب قطر 2025 بعد الفوز على منتخب الأردن بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس العرب 2025، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.