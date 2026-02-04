قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الباكستاني يؤكد أهمية العلاقات مع سريلانكا ويشيد بالصداقة بين البلدين
أ ش أ

 أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري اليوم "الأربعاء"، أهمية العلاقات التي تربط بلاده بسريلانكا.. معربا عن ثقته بأن العلاقات الثنائية ستستمر في النمو والتطور، وذلك في رسالة بعث بها إلى نظيره السريلانكي أنورا كومارا ديساناياكي لتهنئته بمناسبة عيد استقلال سريلانكا.

وأشاد زرداري، حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية، بالصداقة بين باكستان وسريلانكا ووصفها بأنها "راسخة" وصمدت أمام العديد من التحديات على مدار الزمان.

وأوضح أن القوات المسلحة الباكستانية لعبت دورا مهما في دعم سريلانكا في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن يوم استقلال سريلانكا هو رمز للوحدة والكرامة الوطنية والصمود.

كما أعرب عن تقديره للدور الكبير الذي تضطلع به سريلانكا في تعزيز التعاون في منطقة جنوب آسيا.

