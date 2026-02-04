جدول أعمال مزدحم.. اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تعقد دورتها العادية

تستضيف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة 57 العادية للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، (اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان العربية)، وذلك خلال الفترة من 4 - 5 فبراير 2026.

وتنعقد أعمال الدورة برئاسة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.

وإلى جانب متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة في دوراتها السابقة، تواصل اللجنة النظر في بنديها الدائمين الثاني والثالث بشأن تطورات القضية الفلسطينية تحت العنوانين: "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة" و"الأسرى والمعتقلون العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال في مقابر الأرقام".

كما يتضمن جدول الأعمال تحت البند الرابع المعنون: "الميثاق العربي لحقوق الإنسان" إحاطة من رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حول آخر مستجدات أعمال لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وسوف تنظر اللجنة تحت بند ما يستجد من أعمال ما قد يستقر إضافته إلى جدول أعمال الدورة (57) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (57) سوف ترفع للدورة العادية القادمة (165) لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري للنظر في اعتمادها.