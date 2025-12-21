قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اركب جيب شيروكي أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه
وزير الخارجية: ملتزمون بدعم الأمن والاستقرار في الصومال
وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي
وزير الخارجية يؤكد رفض مصر أي تدخلات خارجية في ليبيا أو فرض حلول عليها
ضبط 18 تاجر سجائر جملة وقطاعي في حملة تموينية مكبرة بالغربية
تعزيز التعاون المصري الإكواتوري في المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية
شبورة مائية وأمطار.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 ديسمبر |فيديو
تخفيضات حتى 20%.. مُتحدث الجيزة يكشف تفاصيل مهمة للمواطنين عن سوق اليوم الواحد |فيديو
إصابة 4 طلاب باختناق غاز في سكن خاص ببني سويف شرق النيل
أقصر نهار في 2025.. الانقلاب الشتوي يرسم ذروة الشتاء فلكيًا
معنديش قلب.. زينة تكشف عن أكثر شخصية كسرت قلبها
بدون التوجه للقسم.. تعرف على خطوات وأسعار استخراج فيش جنائي مستعجل 2025
الغندور يوجه رسالة لـ متابعيه عبر فيسبوك.. تفاصيل

الغندور
الغندور
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي خالد الغندور لـ متابعيه رسالة خاصة بشأن تحقيق الأهداف.

خالد الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"
إذا لم تنجح في الوصول إلى هدفك فغير وسائلك ولا تغير مبادئك فالشجرة تغير أوراقها لا جذورها".

ناقد رياضي: «معلول» يتفوق على أي ظهير أيسر.. والتعاقد مع «بالعمري» إضافة قوية للأهلي

وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الخشاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الخشاب: «يوسف بالعمري يُعد لاعبًا مميزًا للغاية، مشيرًا إلى أنه سيكون إضافة قوية للنادي الأهلي في حال إتمام التعاقد معه، لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية تؤهله للتألق في فريق بحجم الأهلي والمنافسة على أعلى المستويات».

وأضاف: «مقارنة أي ظهير أيسر بالنجم علي معلول تُعد مقارنة غير منصفة، نظرًا لما قدمه اللاعب التونسي من إنجازات وبصمة واضحة مع الأهلي على مدار سنوات، مشددًا في الوقت ذاته على دعمه الكامل لمنتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا».

وختم الخشاب متمنيًا أن ينجح الفراعنة في التتويج باللقب القاري وإسعاد الجماهير المصرية.

