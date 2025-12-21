ديانج أم حمدان؟.. مهيب عبد الهادي يوجه سؤالا مثيرا إلى إدارة الأهلي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن التعاقد مع حامد حمدان وعدم التجديد لديانج من إدارة الأهلي.

التعاقد مع حامد حمدان

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لو انت مكان إدارة الأهلي التعاقد مع حامد حمدان وعدم التجديد لديانج أم الأبقاء علي الأثنين معا ؟".

توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي

وكان قد كشف الإعلامي محمد فاروق موقف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من رحيل محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «يس توروب، مدرب فريق الأهلي، رفض أي اقتراحات بشأن إعارة محمد سيحا في انتقالات الشتاء المقبلة بعد ظهوره بمستوى جيد في بطولة كأس عاصمة مصر».

وأضاف فاروق: «تمسك ييس توروب باستمرار محمد سيحا حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم ثبات مستوى الحارس الأساسي محمد الشناوي في الفترة الماضية، ووجود مصطفى شوبير فقط كبديل له».