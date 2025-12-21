أحمد عبدالفتاح: اللاعبون المحليون سر فوز مصر بالبطولات الأفريقية

أكد أحمد عبد الفتاح نجم فريق الأهلي السابق أن منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين قبل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب.

وقال أحمد عبد الفتاح نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أتوقع أن يبدأ حسام حسن مباراة زيمبابوي بطريقة 3-4-3 من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط في ضربة البداية ببطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف:" دائما ما يكون اللاعبين المحللين عامل رئيسي في فوز مصر بالبطولات الأفريقية في السنوات الأخيرة".



وواصل:" ليس بالضروري أن تكون قائمة المنتخب من اللاعبين المحترفين بالدوريات الأوروبية، فالمنتخب الوطني توج بكأس أمم إفريقيا ثلاثة مرات متتالية تحت قيادة حسن شحاتة باللاعبين المحليين، وعلى رأسهم نجوم الأهلي والزمالك والاسماعيلي ".