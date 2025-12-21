رغم العروض .. توروب يرفض إعارة محمد سيحا ويؤكد استمراره مع الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق موقف المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، من رحيل محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن»: «يس توروب، مدرب فريق الأهلي، رفض أي اقتراحات بشأن إعارة محمد سيحا في انتقالات الشتاء المقبلة بعد ظهوره بمستوى جيد في بطولة كأس عاصمة مصر».

وأضاف فاروق: «تمسك ييس توروب باستمرار محمد سيحا حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم ثبات مستوى الحارس الأساسي محمد الشناوي في الفترة الماضية، ووجود مصطفى شوبير فقط كبديل له».