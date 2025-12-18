توروب يرفض ضم عمر فايد لهذا السبب

تحفظ الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على ضم عمر فايد مدافع فريق أروكا البرتغالي.

وجاء سبب رفضه لضم فايد لعامل السرعة حيث وصف اللاعب بـ"البطئ"ولا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة.

ورفض توروب التعاقد مع عمر فايد نظرا لحاجته إلي خدمات مدافع سوبر فى ظل مشاركة النادي الأهلي فى البطولات المحلية والقارية ونظيرتها الدولية.

الأهلي يواجه سيراميكا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس عاصمة مصر.



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب سلسلة من المواجهات خلال الفترة المقبلة حيث يواجه غزل المحلة يوم 23 ديسمبر ثم يلتقي مع المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر قبل أن يصطدم بفريق فاركو في 10 يناير المقبل، ويختتم هذه المرحلة بمواجهة طلائع الجيش يوم 15 يناير.