قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الجولة الأولي للمرحلة الأولي في المنيا
نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بأسيوط
مشهد وطني.. كبار السن يُوجّهون رسالة مشاركة قوية في التصويت لإعادة انتخابات النواب بالشرقية
أشرف العربي: معهد التخطيط القومي اكتسب قيمة كبيرة لمساندته تجربة التنمية في مصر
السيدات يتصدرن لجان التصويت في إعادة انتخابات مجلس النواب ببورسعيد
بيدفعوا رشاوى .. القبض على رجل وسيدة فى محيط اللجان الإنتخابية بالمنوفية
هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري
العمرة الـ 10 آلاف.. أسرة عبد الحليم حافظ توجه الشكر لهذا الشخص
لتحديد المركز الثالث.. تعادل سلبي بين السعودية والإمارات بكأس العرب في الشوط الأول
الفراعنة وحلم اللقب الثامن.. محمد صلاح يطارد الكأس الغائب وحسام حسن يسعى لصناعة التاريخ
بث مباشر.. الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة الـ 30 دائرة الملغاة
حريق يلتهم مسجد في الحوامدية دون خسائر بشرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توروب يرفض ضم عمر فايد لهذا السبب

توروب
توروب
عبدالله هشام

تحفظ الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي على ضم عمر فايد مدافع فريق أروكا البرتغالي.

وجاء سبب رفضه لضم فايد لعامل السرعة حيث وصف اللاعب بـ"البطئ"ولا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة.

ورفض توروب التعاقد مع عمر فايد نظرا لحاجته إلي خدمات مدافع سوبر فى ظل مشاركة النادي الأهلي فى البطولات المحلية والقارية ونظيرتها الدولية.

الأهلي يواجه سيراميكا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بطولة كأس عاصمة مصر.


ويخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب سلسلة من المواجهات خلال الفترة المقبلة حيث يواجه غزل المحلة يوم 23 ديسمبر ثم يلتقي مع المقاولون العرب يوم 30 ديسمبر قبل أن يصطدم بفريق فاركو في 10 يناير المقبل، ويختتم هذه المرحلة بمواجهة طلائع الجيش يوم 15 يناير.

الأهلي النادي الأهلي أخبار الأهلي توروب مدرب الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

جولة وزيرة التنمية المحلية

منال عوض: المنطقة الصناعية نموذج واعد للتنمية الصناعية المتكاملة بالصعيد باستثمارات بلغت حوالي ١.٧ مليار جنيه

انتخابات مجلس النواب 2025 بلجنة الثانوية بنات بالحسينية بالشرقية

حضور أمني مشرف بمحيط لجان انتخابات النواب 2025 بالشرقية

خلال مراسم التوقيع

وزير الطاقة الأردني: رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع مصر لـ2000 ميجاوات

بالصور

هنأت مصطفي أبو سريع على طلاقه .. القصة الكاملة لأزمة إيريني يسري

إيريني يسري
إيريني يسري
إيريني يسري

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد