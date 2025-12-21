«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب

قال الإعلامي خالد الغندور إن ياس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، تلقى عرضًا من لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار بالموافقة على إعارة محمد شكري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وأضاف الغندور خلال برنامجه "ستاد المحور": إن توروب رفض اتخاذ قرار إعارة محمد شكري دون توفير بديل مناسب، حيث استقر على اختيار توفيق محمد، ظهير أيسر نادي بتروجيت، لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصة في ظل اقتراب الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع المغربي يوسف بلعمري.

وتابع: اشترط المدير الفني ضم توفيق محمد بشكل رسمي مقابل الموافقة على رحيل محمد شكري على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن الملف لا يزال قيد الدراسة داخل الأهلي في انتظار حسم المفاوضات مع بتروجيت خلال الأيام المقبلة.