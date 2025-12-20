موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

تتجه أنظار جماهير الأهلي لمتابعة مباراته المقبلة فى بطولة كأس عاصمة مصر أمام غزل المحلة

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى خلال منافسات كأس عاصمة مصر، والتي تضم: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، وسيراميكا كليوباترا

موعد مباراة الاهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

تقام مباراة الاهلى وغزل المحلة الثلاثاء المقبل في تمام الساعه الثامنة مساء ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بكأس عاصمة مصر.

جدول مواعيد مباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تقام مباراة الأهلي ضد المحلة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر 8:00 مساءً

تقام مباراة الأهلي ضد المقاولون الثلاثاء 30 ديسمبر 8:00 مساءً

تقام مباراة الأهلي ضد فاركو السبت 10 يناير 8:00 مساءً

تقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش الخميس 15 يناير 8:00 مساءً