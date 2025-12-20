صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

تضع شركة الأهلي لكرة القدم اللمسات الأخيرة علي عقد الرعاية الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم في السنوات الأربع المقبلة .

وينتهي العقد الحالي بنهاية موسم 2025-2026 ولذلك حرصت شركة الكرة علي مفاوضات مكثفة استمرت طوال الفترة الماضية.

الراعي الرئيسي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان هناك مفاوضات مارثوانية بين 3 رعاة للفوز بالراعي الرئيسي لفريق الكرة ، وأضاف أن الاهلي يحاول بقدر الإمكان ان يكون العائد من الراعي الرئيسي بالدولار.

القيمة المتوقعة

ويسعي مسئولي الاهلي الي وصول رعاية السنوات الاربع المقبلة الي رقم مالي قد يتجاوز 2 مليار دولار صافية للنادي في السنوات الاربع المقبلة بخلاف نسبة شركة الاهلي لكرة القدم من هذا العقد.

الموعد النهائي

يسعي مسئولي الاهلي إلي إنجاز كافة الرعاة التي قد تصل الي 6 يظهرون علي تي شيرت فريق الكرة و3 في ملعب التدريب قبل حلول شهر مارس المقبل حتي يتم الإعلان بشكل رسمي عن كافة الأمور.