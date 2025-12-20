قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دبلوماسي سابق: استضافة القاهرة للمنتدى الروسي - الأفريقي تعكس ثقة موسكو في الدور المصري
لغز إكاديمية وراء تطور وهيمنة الكرة المغربية
غدا أول أيام الشتاء.. أجواء شديدة البرودة وتحذير من ظاهرة خطيرة
من قلب منجم السكري.. أحمد موسى يحاور وزير البترول | بث مباشر
فوز إنبي على طلائع الجيش 2-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تقرير أمريكي: نتنياهو يبحث مع ترامب خيارات عسكرية جديدة لمواجهة إيران
القومي للسينما ناعيا سمية الألفي: تميزت بالصدق والالتزام واستحقت المحبة والاحترام
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

عبدالحكيم أبو علم

تضع شركة الأهلي لكرة القدم اللمسات الأخيرة علي عقد الرعاية الجديد الخاص بالفريق الأول لكرة القدم في السنوات الأربع المقبلة .

وينتهي العقد الحالي بنهاية موسم 2025-2026 ولذلك حرصت شركة الكرة علي مفاوضات مكثفة استمرت طوال الفترة الماضية.

الراعي الرئيسي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد ان هناك مفاوضات مارثوانية بين 3 رعاة للفوز بالراعي الرئيسي لفريق الكرة ، وأضاف أن الاهلي يحاول بقدر الإمكان ان يكون العائد من الراعي الرئيسي بالدولار.

القيمة المتوقعة

ويسعي مسئولي الاهلي الي وصول رعاية السنوات الاربع المقبلة الي رقم مالي قد يتجاوز 2 مليار دولار صافية للنادي في السنوات الاربع المقبلة بخلاف نسبة شركة الاهلي لكرة القدم من هذا العقد.

الموعد النهائي

يسعي مسئولي الاهلي إلي إنجاز كافة الرعاة التي قد تصل الي 6 يظهرون علي تي شيرت فريق الكرة و3 في ملعب التدريب قبل حلول شهر مارس المقبل حتي يتم الإعلان بشكل رسمي عن كافة الأمور.

مياة الشرب بالشرقية
شهر رجب
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
شيماء هلالى
