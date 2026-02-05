قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بدهل الصحية ويؤكد على جودة الرعاية الطبية

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وحدة بدهل الصحية بإدارة سمسطا الصحية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء الصحي بالمحافظة، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على مستوى الرعاية الصحية في الوحدات القروية، رافقته خلال الجولة الدكتورة رشا خليفة، مدير إدارة سمسطا الصحية.

واطلع الدكتور هاني جميعة على سير العمل داخل أقسام الوحدة المختلفة، بما في ذلك تجهيزات الطوارئ والأجهزة الطبية، للتأكد من جاهزيتها لخدمة المرضى على مدار اليوم. كما التقى بالكوادر الطبية والفنية، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل وتذليل أي عقبات تواجه تقديم الخدمة الصحية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء والممرضون والإداريون في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

كما تابع وكيل الصحة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تقدم للمواطنين مجانًا، بما يشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى متابعة صرف ألبان الأطفال للأمهات المستفيدات، ضمن برامج دعم صحة الأسرة والطفولة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية رفع كفاءة الوحدات الصحية بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والمراجعين، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة الصحية، مشددًا على أن تحسين الخدمة الصحية في القرى هو أحد الأولويات الأساسية للمديرية.

وفي ختام الجولة، أشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة من فريق الوحدة الطبية والإدارية، مؤكداً استمرار دعمهم ومتابعتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي القرية، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية الخدمة الصحية على أعلى مستوى.

بني سويف الفشن بدهل ببا سمسطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

محمد الجندي: لا نهضة لأمَّة تجهل نبيَّها ولا انتصار بلا قِيَم وأخلاق

وكيل الأزهر

الضويني: الأزهر ظل عبر تاريخه فاتحًا أبوابه لطلاب العلم مؤديًا دوره كمدرسة سنية وسطية

مجمع البحوث الإسلامية

«البحوث الإسلامية» يطلق قافلة دعوية موسعة تضم 32 واعظًا إلى محافظة البحر الأحمر

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد