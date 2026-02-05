وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة بدهل الصحية ويؤكد على جودة الرعاية الطبية

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وحدة بدهل الصحية بإدارة سمسطا الصحية، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة الأداء الصحي بالمحافظة، ومتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على مستوى الرعاية الصحية في الوحدات القروية، رافقته خلال الجولة الدكتورة رشا خليفة، مدير إدارة سمسطا الصحية.

واطلع الدكتور هاني جميعة على سير العمل داخل أقسام الوحدة المختلفة، بما في ذلك تجهيزات الطوارئ والأجهزة الطبية، للتأكد من جاهزيتها لخدمة المرضى على مدار اليوم. كما التقى بالكوادر الطبية والفنية، واستمع إلى مقترحاتهم لتطوير العمل وتذليل أي عقبات تواجه تقديم الخدمة الصحية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء والممرضون والإداريون في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

كما تابع وكيل الصحة تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تقدم للمواطنين مجانًا، بما يشمل الكشف الطبي وصرف الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى متابعة صرف ألبان الأطفال للأمهات المستفيدات، ضمن برامج دعم صحة الأسرة والطفولة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هاني جميعة على أهمية رفع كفاءة الوحدات الصحية بالمحافظة وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمرضى والمراجعين، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة الصحية، مشددًا على أن تحسين الخدمة الصحية في القرى هو أحد الأولويات الأساسية للمديرية.

وفي ختام الجولة، أشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة من فريق الوحدة الطبية والإدارية، مؤكداً استمرار دعمهم ومتابعتهم لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأهالي القرية، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية الخدمة الصحية على أعلى مستوى.