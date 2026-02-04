بني سويف.. بحث استعدادات استضافة مؤتمر التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف،اجتماعاً تحضيرياَ ضمن الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر السنوي الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بوزارة الثقافة "الإدارة العامة للتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة" والمقرر أن تستضيفه بني سويف في دورته الرابعة عشر "خلال فبراير الجاري"

حضر الاجتماع :سيد سعد مدير شؤون الإعاقة عضو أمانة المؤتمر والمنُسق العام للمؤتمر ،أحمد حلمي مدير الثقافة، هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ، رانيا عزت مدير عام الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة

وخلال الاجتماع،تم مناقشة واستعراض خطة العمل والترتيبات والتجهيزات المطلوبة للمؤتمر وتكليفات ومهام الجهات الشريكة والجوانب التنظيمية والفنية والإدارية والدعم اللوجيستي اللازم للمؤتمر المقرر عقده في الفترة من 10 إلى 12 فبراير الجاري ، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة ..رُؤى وتحديات "

أكد نائب المحافظ تعليمات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الشريكة ،لضمان خروج المهرجان _الذي يعتبر أحد أبرز الفعاليات الثقافية السنوية التي تنظمها وزارة الثقافة_بالصورة اللائقة التي تعكس مكانة بني سويف، لاسيما وأنها من المحافظات الرائدة والسباقة في ملف ذوي الإعاقة،مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق وتوزيع المهام الخاصة بأعمال التنظيم والاستقبال والإشراف على مواقع الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر الذي يمثل إضافة نوعية لدمج ذوي الهمم وتمكينهم ثقافيا .

من جهته أضاف"سعد"أن المؤتمر المزمع _عقده على مدار 3 أيام _ يتضمن حزمة الفعاليات والأنشطة تشمل جلسات نقاشية علمية في قضايا وملفات دعم ذوي الإعاقة بالتنسيق مع كلية علوم ذوي الإعاقة، تتناول محاور(الذكاء الاصطناعي والتقنيات المُساندة لذوي الاحتياجات الخاصة ،التربية الخاصة في عصر الثقافة الرقمية،التمكين الثقافي والمجتمعي والأبعاد النفسية والتشريعية للذكاء الاصطناعي ، ومائدة مُستديرة بعنوان " رُؤى وتجارب"

بجانب عقد ورش عمل وتنظيم معرض لمنتجات ذوي الهمم "فن تشكيلي وحرف يدوية وعرض إصدارات الهيئة" وتكريم عدد من النماذج المشرفة والمتميزة والايجابية في بعض المجالات ،علاوة على تنظيم برنامج سياحي لضيوف المؤتمر من الباحثين والمشاركين للتعرف على معالم بني سويف ومقاصدها السياحية والأثرية وذلك بالتنسيق مع إدارة السياحة بالمحافظة